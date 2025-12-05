Potapova cambia nazionalità e dice addio alla Russia, ma qualcosa non torna: l’annuncio è copiato

Anastasia Potapova ha preso una decisione drastica e importante per la sua carriera e la sua vita. La tennista numero 51 del mondo, nata in Russia, ha deciso di cambiare nazionalità: dalla prossima stagione difenderà i colori dell’Austria, che ha accettato la richiesta di cittadinanza. Non tutte le ciambelle riescono con il buco, e infatti Potapova ha commesso una gaffe clamorosa che non è passata inosservata.

Potapova annuncia il cambio di nazionalità, ma qualcosa non torna

La 24enne, che nella sua carriera ha sempre giocato per la Russia, non aveva fatto trapelare nulla nei mesi scorsi riguardo alla volontà di cambiare bandiera. Infatti, pochi giorni fa avrebbe dovuto anche giocare un match d’esibizione in patria. E invece è arrivata la novità, annunciata con un messaggio sui social: "Sono lieta di comunicarvi che la mia domanda di cittadinanza è stata accolta dal governo austriaco. L’Austria è un posto che amo, è incredibilmente accogliente e un posto dove mi sento totalmente a casa. Adoro stare a Wien e non vedo l’ora di creare la mia seconda casa lì. Nell’ambito di questo sono orgogliosa di annunciare che, a partire dal 2026, rappresenterò la mia nuova patria, l’Austria, nella mia carriera tennistica professionale da questo momento in poi".

Messaggio copiato da quello di Kasatkina

C’è però qualcosa di strano in queste parole: sono clamorosamente simili a quelle usate dalla collega Daria Kasatkina per ufficializzare il suo cambio di nazionalità, da quella russa a quella australiana. Quando il dettaglio ha iniziato a circolare sui social, con i tifosi che prendevano in giro Potapova per aver copiato la connazionale, Kasatkina stessa ha notato e condiviso la cosa con l’emoticon di un teschio.

Daria Kasatkina poi ci ha scherzato su, con un altro commento: “E no, non siamo della stessa agenzia”. Kasatkina, al contrario di quanto dichiarato da Potapova, ha chiarito di aver deciso di cambiare nazionalità anche per vivere appieno la sua relazione con la compagna Natalia Zabiianko. Dopo Daria e Kamilla Rakhimova, ecco il terzo cambio di bandiera (quella bandiera che i giocatori russi e bielorussi non possono ostentare nelle competizioni ufficiali), con la Russia che perde un’altra rappresentante.