Perché tra i complimenti a Sinner nuovo numero 1 del tennis non ci sono Federer, Nadal e Djokovic Jannik Sinner è diventato il numero 1 della classifica ATP, ha fatto incetta di complimenti. Ma non li ha ricevuti dai miti assoluti Djokovic, Federer e Nadal.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner è diventato il numero 1 della classifica ATP, o meglio lo diventerà il prossimo 10 giugno. Ma dopo il ritiro di Djokovic dal Roland Garros, Jannik ha la certezza di essere anche per la classifica il migliore al mondo nel tennis maschile. Un traguardo straordinario, una vetta mai toccata da nessun giocatore italiano. Sinner è appena il 30° tennista a diventare il numero 1 al mondo. Ha ricevuto complimenti da ogni parte, ma, almeno per ora, non hanno fatto sentire la propria voce, lato social, i tre più grandi tennisti della storia.

Jannik Sinner numero 1 del tennis

Sinner ha fan in ogni angolo del mondo, ce li ha perché è un grandissimo tennista, ma anche perché è un ragazzo d'oro. La spontaneità che ha mostrato quando gli è stato detto che era diventato numero 1 spiega bene chi è Jannik. Congratulazioni a iosa per lui, a livello istituzionale italiano, da parte di tanti connazionali (da Berrettini in poi) ma anche in altri ambiti sportivi. Non si sono fatti sentire, quantomeno per il momento, però Novak Djokovic, Rafa Nadal e Roger Federer. I tre tennisti che detengono tutti i record del tennis, oltre a essere quelli con il maggior numero di prove Slam vinte.

Federer, Djokovic e Nadal e i post social mancanti

Non c'è nessun sentimento anti-Jannik, diciamolo subito, da parte dei big-three che già in passato hanno avuto modi di complimentarsi con Sinner e di incensarlo, come quandoha vinto gli Australian Open, lo scorso gennaio. Ma per motivi diversi nessuno di loro ha twittato o postato per l'italiano. Federer non è attivissimo sui social, ed ha, in generale, un'impostazione molto commerciale. L'ultima stories non è a carattere tennistico.

Discorso diverso per Novak Djokovic, che la prima posizione l'ha persa anche a causa di un infortunio al ginocchio. E il serbo è subito finito sotto i ferri, e ha avuto ben altro a cui pensare. Social chiusi per il 24 volte vincitore Slam che ha alzato bandiera bianca nel torneo e ora dovrà pensare a recuperare per le Olimpiadi (per Wimbledon è durissima)

Poi c'è Rafa Nadal, che negli ultimi due giorni non ha postato nulla e che in generale non è attivissimo sui social. É vero che quando Alcaraz divenne numero 1, in seguito al successo agli US Open, si fiondò a twittare, ma in quel caso era diverso. Alcaraz è un suo connazionale ed è il suo delfino, un discendente diretto. Per questo non si può parlare di caso se Djokovic, Nadal e Federer, per ora, non hanno fatto i complimenti per il numero 1 a Sinner.