video suggerito

Sinner scopre in diretta di essere il nuovo numero 1: la prima reazione imbarazzata è per Djokovic Jannik Sinner dopo la partita vinta contro Dimitrov nei quarti del Roland Garros ha appreso in diretta durante l’intervista di essere diventato il numero uno al mondo. Il suo primo pensiero è stato per Novak Djokovic. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

1.646 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Roland Garros ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Come ha reagito Jannik Sinner al fatto di essere il nuovo numero uno al mondo? Il tennista italiano dopo la vittoria con Dimitrov che gli ha permesso di conquistare la semifinale del Roland Garros, ha appreso la lieta notizia del sorpasso a Novak Djokovic, costretto al ritiro purtroppo da un infortunio al ginocchio. Emozionato, imbarazzato e come al solito estremamente corretto, Jannik Sinner si è confermato un signore dedicando il primo pensiero proprio a Nole.

La reazione di Sinner che scopre di essere il numero uno al mondo al Roland Garros

Prima si è guardato intorno, assaporando l'ovazione del pubblico visibilmente imbarazzato e poi ha rotto il silenzio alla sua maniera: "Cosa posso dire? Innanzitutto, è il sogno di tutti diventare numero al mondo. Però al contempo vedere Djokovic che si ritira è un dispiacere e gli auguro una pronta guarigione". Anche in questa occasione dunque Sinner si è confermato un ragazzo d'oro, uno sportivo esemplare, e ha anteposto il pensiero per il suo rivale alla felicità per il primato.

Sinner e la notizia del ritiro di Djokovic nel finale della partita contro Dimitrov

E pensare che nelle fase finali del match con Dimitrov, qualcuno dagli spalti aveva urlato a più riprese dagli spalti "Jannik sei il numero uno". Chissà se già allora l'azzurro ha capito quello che era successo, visto che ha avuto anche un piccolo momento di difficoltà quando era andato a servire per il match. Un pizzico di emozione lo ha tradito? Conta poco, perché poco dopo è arrivata la vittoria, la prima da numero uno al mondo. Lunedì 10 giugno, le nuove classifiche ATP ufficializzeranno il tutto.

Leggi anche Sinner è il nuovo numero 1 al mondo nel tennis! Djokovic si ritira dal Roland Garros

Festa grande? Non proprio, perché Jannik è già concentrato sul prossimo match che lo vedrà sfidare in semifinale uno tra Tsitsipas e Alcaraz nella giornata di venerdì: "Cercherò di non pensarci tanto perché in questo torneo ho avuto qualche difficoltà negli ultimi 2-3 anni e quindi sono contento di essere in semifinale, cercherò di giocare il mio miglior tennis. Ringrazio il mio team, che rende questo processo possibile, sarebbe impossibile senza di loro e senza di voi. È un momento speciale per me e sono felicissimo di condividerlo con voi e con tutti quelli che mi stanno guardando dall'Italia, vedremo cosa potrò fare venerdì".