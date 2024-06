video suggerito

Pennetta prova il miracolo senza racchetta, Schiavone non può crederci: scene comiche al Roland Garros Momenti esilaranti nella partita valida per il doppio delle Leggende al Roland Garros, con Pennetta e Schiavone protagoniste di uno scambio molto particolare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Sinner, Paolini, il doppio femminile, quello maschile ma anche Francesca Schiavone e Flavia Pennetta. Apoteosi azzurra al Roland Garros, con le due grandi glorie che hanno partecipato e regalato spettacolo, vincendo ancora una volta nel torneo delle "Leggende". La coppia italiana si è fatta apprezzare, anche per il suo modo di giocare a tratti scanzonato.

Schiavone e Pennetta regalano spettacolo nel doppio delle Leggende

Proprio come accaduto nelle edizioni precedenti, Schiavone e Pennetta hanno dimostrato di avere un feeling unico. Le due ex tenniste vincitrici di Slam (se la prima trionfò proprio al Roland Garros, la seconda conquistò gli US Open) che in passato hanno anche vinto questo appuntamento dedicato alle grandi glorie della racchetta, si sono prese la scena per uno scambio che si è rivelato esilarante, strappando anche le risate delle sue avversarie oltre che del pubblico.

Il tweener da urlo di Schiavone sorprende tutti al Roland Garros

In occasione di un punto contro la coppia formata da Dechy e Puig, Pennetta si è ritrovata a rete coinvolta in un botta e risposta ravvicinato con l’avversaria non risolutivo. Di fronte ad un pallonetto irraggiungibile per Flavia, ecco che è entrata in gioco la sua compagna Francesca con un numero sensazionale: Schiavone si è inventata un tweener, ovvero il colpo in recupero da sotto le gambe, dando le spalle alla metà campo avversaria. Tutto accompagnato da urla "mia" e "tua" per darsi indicazioni sui movimenti da fare in campo.

Pennetta perde la racchetta, e prova a giocare con le mani

Ben posizionate però Dechy e Puig hanno difeso bene la rete, mettendo in difficoltà Pennetta che con un recupero è riuscita a rispedire la pallina dall'altra parte del campo, perdendo però la racchetta. L'attrezzo le è scivolato dalla mano finendo sulla terra rossa parigina, e qui Pennetta si è dovuta inventare un simpatico tentativo di recupero dalla posizione di svantaggio.

Applausi e risate al Roland Garros, Schiavone e Pennetta danno spettacolo

Senza racchetta la tennista pugliese si è messa a saltare gesticolando platealmente per cercare di indurre la sua avversaria all'errore, per una scena curiosa e simpatica. Alla fine però non c'è stato nulla da fare nonostante il tentativo di Schiavone, inizialmente quasi incredula, con Dechy-Puig che hanno fatto il punto. Schiavone e Pennetta tra le risate si sono abbracciate, con lo stadio che ha gradito e non poco lo scambio con applausi scroscianti. I sorrisi si sono rivelati contagiosi anche per le avversarie, molto divertite da quanto accaduto a conferma del bel clima del torneo delle Leggende del Roland Garros.