Schiavone la combina grossa, Pennetta abbandona il doppio: scene comiche al Roland Garros Scene comiche nel match delle Leggende al Roland Garros con Schiavone e Pennetta che hanno conquistato il pubblico pur uscendo sconfitte.

A cura di Marco Beltrami

Rush finale per il Roland Garros 2023 prossimo ormai all'epilogo. In attesa delle ultime partite del tabellone maschile e di quello femminile, c'è anche spazio per i match delle Leggende, che regalano sempre spettacolo, emozioni e anche siparietti divertenti. Una conferma di questo è arrivata dal match che ha viste impegnate le due grandi glorie azzurre Francesca Schiavone e Flavia Pennetta.

Se l'ex tennista milanese ha trionfato sulla terra rossa parigina nell'edizione 2010 raggiungendo la finale nel doppio in quella 2008, la brindisina (che ha all'attivo anche lei uno Slam ovvero gli US Open) ha raggiunto per 3 volte il 4° turno in singolare, trovando poi i quarti in doppio. Due carriere molto importanti per le giocatrici azzurre, legatissime anche fuori dal campo. Proprio per questo hanno giocato il torneo Legends riservato appunto alle ex campionesse del passato.

Dopo aver vinto nell'edizione scorsa, quest'anno Pennetta e Schiavone hanno perso contro Wozniacki e Clijsters in due set. Una partita in cui non sono mancati i momenti esilaranti che hanno strappato applausi e sorrisi al pubblico. Due in particolare le scene memorabili, che hanno divertito in primis le giocatrici e poi i tifosi.

Il primo riguarda uno scambio prolungato sulla diagonale del dritto tra Francesca Schiavone e Kim Clijsters. Una serie di colpi in successione, che le altre due giocatrici Pennetta e Wozniacki non hanno potuto far altro che osservare da spettatrici, non riuscendo appunto ad "entrare" per chiudere con un tocco a rete. Ecco allora l'iniziativa curiosa, con Flavia e la giocatrice polacca che hanno deciso di uscire dal campo e lasciare simpaticamente la scena alle loro colleghe. Solo quando il punto si è chiuso, con un errore della belga, ecco il ritorno in campo tra risate collettive e applausi.

Nonostante l'atmosfera rilassata non sono mancati i momenti di bel tennis e gli scambi prolungati. Ecco che dopo uno di questi, con le avversarie delle azzurre bravissime in difesa, è arrivato un errore abbastanza grave di Schiavone che ha tirato fuori uno smash alla sua portata. La reazione di Pennetta è stata perentoria: incredula per il punto perso, Flavia ha deciso di lasciare la racchetta è abbandonare il campo (tutto mentre Francesca le tirava una racchetta dietro).

La milanese ritrovatasi sola ha dovuto fare simpaticamente di necessità virtù e ha chiamato in campo un giovanissimo raccattapalle. Quest'ultimo ha preso il posto di Pennetta, nel divertimento generale. Una scelta però non particolarmente fortunata visto che il ragazzo dopo uno scambio prolungato, vittima anche dell'emozione per l'inaspettato fuori programma ha tirato fuori. Nessun dramma e solo ringraziamenti per questo addetto ai lavori che si è prestato al simpatico spettacolo.

E dopo il match sorrisi e battute per le due campionesse italiane, con Flavia che ha giocato un po' sulla delusione per la sconfitta dimostrandosi pronta a non seguire più l'amica nella prossime edizioni delle Legends. Ma solo per scherzo.