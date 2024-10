video suggerito

Parigi-Bercy 2024, oggi il sorteggio del tabellone: Sinner, possibile finale con Alcaraz Il sorteggio del tabellone del torneo di Parigi-Bercy riguarda gli italiani Sinner, Musetti, Cobolli, Darderi e Arnaldi. Possibile incrocio tra Jannik e Alcaraz solo in finale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oggi alle ore 19:30 è previsto il sorteggio del tabellone di Parigi-Bercy, ultimo Masters 1000 della stagione che si giocherà sul cemento indoor nella capitale francese dal 28 ottobre al 3 novembre. Jannik Sinner, reduce dalla vittoria del Six Kings Slam, numero uno del mondo e prima di testa di serie, guiderà il gruppo degli italiani che vede anche impegnati Musetti, Cobolli, Darderi e Arnaldi. Berrettini spera di entrare in tabellone, essendo il primo degli esclusi, mentre non ci sarà Djokovic che ha annunciato la sua assenza. Ci sarà Alcaraz, il numero due al mondo, che potrebbe affrontare Sinner solo in finale. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Il tabellone del Masters 1000 Parigi-Bercy: Sinner con Zverev o Medvedev

Jannik Sinner testa di serie numero uno inizierà il suo torneo con un bye. Il suo percorso potrebbe portare ad una settimana con uno tra Zverev o Medvedev, mentre solo in finale l'incrocio con Carlos Alcaraz, numero due del tabellone. Nessun incrocio ovviamente con Djokovic che non parteciperà al Masters 1000. Il primo giocatore del ranking sarà ovviamente testa di serie come Musetti che potrebbe comunque ritrovarsi dalla stessa parte di tabellone. Presenti Cobolli, Arnaldi e Darderi con Berrettini che spera in un forfait per entrare nel tabellone, essendo il primo degli esclusi.

Il calendario completo dell'ATP Parigi-Bercy

Dopo le qualificazioni, le partite del tabellone principale del torneo di Parigi-Bercy inizieranno lunedì 28 ottobre con il primo turno. Si giocherà poi tutti i giorni fino a domenica 3 novembre quando si disputerà al finale, alle ore 15. Ecco tutto quello che c'è da sapere su calendario, date e orari delle partite.

lunedì 28 ottobre – primo turno: dalle 10

martedì 29 ottobre – primo e secondo turno: dalle 11

mercoledì 30 ottobre – secondo turno: ore 11.00

giovedì 31 ottobre – ottavi di finale: ore 11.00

venerdì 1° novembre – quarti di finale: ore 14.00

sabato 2 novembre – semifinali: ore 14

domenica 3 novembre – finale: ore 15