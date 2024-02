Paolini svela l’impensabile premonizione dell’allenatrice avversaria: credeva che fosse pazza Jasmine Paolini, nuova numero 14 del mondo, dopo la vittoria a Dubai contro Kalinskaya ha rivelato la premonizione della coach della sua avversaria, Patricia Tarabini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Jasmine Paolini ci ha sempre creduto, anche nei momenti più complicati, ed è stata premiata. A Dubai, la tennista italiana si è resa protagonista di una vera e propria impresa anche nella finale contro Kalinskaya, rimontando dopo un inizio complicato. Grinta e capacità di lottare punto su punto, ad immagine e somiglianza di coach Furlan, sono le sue doti principali in campo. Questa volta si è spinta decisamente oltre, anche a giudicare da quanto rivelato proprio dopo il trionfo nel primo WTA 1000 della sua carriera.

Durante le celebrazioni per il successo infatti la nuova numero 14 del mondo, ha svelato un retroscena legato ai giorni scorsi che riguarda l'allenatrice della sua avversaria e una sua previsione che sembrava "assurda". Patricia Tarabini, ex tennista e coach di Kalinsakya infatti nei aveva incontrato Jasmine Paolini a metà settimana pronosticando la finale tra lei e la sua allieva.

Dopo i complimenti di rito alla sconfitta, ecco i complimenti per Tarabini da parte dell'azzurra: "Congratulazioni ad Anna. Hai giocato una settimana incredibile dalle qualificazioni. Stai facendo un lavoro fantastico con Patricia. Una delle coach più brave del circuito". Poi la rivelazione: "Voglio raccontarvi qualcosa? Prima dei quarti di finale, ho incontrato Patricia nello spazio riservato ai giocatori e lei mi ha detto ‘ci incontreremo in finale'. In quel momento vi dico la verità, ho pensato: ‘sei pazza?'. Ma poi è andata così, incredibile".

La stessa Kalinskaya è rimasta sorpresa per quanto ascoltato, e infatti si è lasciata andare ad un bel sorriso nei confronti della sua allenatrice chiedendole "Pensavi che arrivassi in finale anche io?". Tarabini ha allargato le braccia sfoderano una bella risata.

Una previsione difficile da fare visto che Paolini ai quarti avrebbe dovuto incontrare Rybakina, ovvero la numero 4 al mondo poi ritiratasi, con Kalinsakya invece attesa dal confronto duro contro Gauff, numero 3. Invece, a quanto pare ci aveva visto davvero lungo. Entrambe dunque erano tutt'altro che favorite. D'altronde la stessa Jasmine, che in campo non molla mai, non avrebbe mai pensato di poter arrivare così in fondo.