Oceane Dodin meravigliata dopo l’operazione chirurgica: “È solo un seno nuovo. Niente di folle”

Oceane Dodin è una tennista francese, è nota agli appassionati ma da qualche settimana è ritornata in prima pagina per motivi che vanno al di là dello sport. Dodin è tornata protagonista per via dell'intervento di mastoplastica additiva che ha effettuato nel periodo in cui era fuori gioco a causa di un infortunio. Lo scorso settembre è tornata alle gare e in parecchi hanno parlato della sua trasformazione fisica. Delle tantissime chiacchiere che l'hanno riguardata ne ha parlato in un'intervista nella quale ha parlato del suo grande stupore: "Sapevo se ne sarebbe parlato ma non fino a questo punto".

"Nel tennis non è una cosa comune"

Dodin è un tennista di ventinove anni, è stata nella top 50 ed ha vinto anche un torneo WTA. Per diversi mesi è stata assente dal circuito per un problema all'orecchio e per questo è precipitata nella classifica mondiale, è fuori dalle prime 400 posizioni. Nel periodo di assenza ne ha approfittato per effettuare un intervento al seno, che ha aumentato di qualche taglia. Ne aveva parlato di ciò in un'intervista nel momento del ritorno alle gare a Reims, in un torneo minore.

Adesso ne ha parlato in esclusiva al Daily Mail la francese che ha commentato le immagini, le sue, diventate velocemente virali: "In questo sport non è una cosa comune, nessuno l'aveva mai fatto prima, quindi sapevo che la gente e i giornalisti ne avrebbero parlato. Per me non è niente di folle. Sono solo seni, niente, pensai: ‘Forse la gente ne parlerà perché è una cosa nuova e insolita', ma non fino a questo punto".

"Mi dicevano non potrai giocare, ma non è vero. Non ho fatto niente di folle"

Poi ha aggiunto: "Penso sia un bene parlare di qualcosa di diverso dal tennis, pure perché siamo persone normali. Nella vita di tutti i giorni sono tante le persone che eseguono questa operazione e non capisco perché giudichiamo qualcosa che fanno anche le persone normali. Ora mi sento meglio nel mio corpo".

Dodin è convinta della sua decisione ed ha ribadito con orgoglio, quanto detto già a RMC Sport: "Sono felice di averla fatta l'operazione, non me ne pento, non mi dà fastidio. Tutti mi dicevano: ‘Non potrai giocare'. È vero c'è una prima volta per tutto, ma non ho fatto niente di folle. Ci sono tenniste che hanno seni più grandi del mio e continuano a giocare, solo che i miei sono finti".

L'obiettivo di Dodin sono gli Australian Open

La sua carriera, invece, per ora non riesce a decollare nuovamente, perché i problemi all'orecchio interno non sono ancora risolti. L'obiettivo è quello di tornare nella top 100, ma intanto quello minimo è quello di disputare le qualificazioni degli Australian Open il prossimo mese di gennaio.