Oceane Dodin: “Sono la prima tennista col seno rifatto. Mi dicevano: non riuscirai più a giocare”

Odine ha raccontato della sua operazione di chirurgia estetica di mastoplastica additiva: “Ne ho parlato molto con il chirurgo. È una cosa che volevo fare da molto tempo”

Oceane Dodin è tornata sul circuito di Reims dopo quasi un anno di pausa a causa di un problema all'orecchio e nonostante la lunga assenza si è qualificata per i quarti di finale del torneo. Durante la sua assenza si è sottoposta a un intervento di chirurgia estetica di mastoplastica additiva, alla quale teneva particolarmente e che adesso le consente comunque di giocare ad alti livelli.

L'operazione chirurgica non l'ha condizionata ed è riuscita a tornare in campo normalmente. È la prima tennista professionista al mondo a giocare con il seno rifatto e ai microfoni di RMC ha raccontato come sta vivendo l'approccio con il tennis spiegando anche perché è riuscita a giocare in sicurezza dopo l'intervento che è avvenuto dopo un lungo consulto con il suo chirurgo.

Dodin spegne le critiche dopo l'intervento al seno

Simona Halep è stata la prima tennista a sottoporsi a un intervento chirurgico al seno per ridurne la taglia, ma mai nessuno aveva fatto l'opposto. Dodin è la prima in assoluto ed è stata anche criticata perché molti credevano che non sarebbe mai tornata a giocare in sicurezza. Ha approfittato di una pausa di un anno e mezzo per curare un problema all'orecchio per sottoporsi all'operazione, alla quale teneva particolarmente per vedersi meglio: "È una cosa che volevo fare da molto tempo. Ho approfittato di questa pausa perché fermarsi due mesi durane la stagione non è possibile. Tutti mi dicevano ‘Non potrai giocare'. Non sono piccole, ma non mi danno fastidio quando gioco. Ci sono reggiseni adatti".

Si è sottoposta all'operazione di mastoplastica additiva consultando un chirurgo di sua conoscenza che l'ha seguita in ogni fase. E da poco è tornata in campo senza nessun tipo di problema, indossando indumenti adatti per giocare senza correre nessun rischio, così come consigliata dai professionisti che l'hanno seguita: "Ne ho parlato molto con il chirurgo, di dove mettere le protesi perché non mi dessero fastidio, di come indossare un reggiseno di supporto. Gliel'ho chiesto e mi ha detto che non mi avrebbe dato fastidio. Se mi avesse detto il contrario, non l'avrei fatto".