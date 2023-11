Next Gen ATP Finals 2023: tabellone, gironi e calendario del torneo di Jeddah Dal 28 novembre al 2 dicembre a Jeddah si giocheranno le Next Gen ATP Finals 2023. In campo anche Flavio Cobolli e Luca Nardi, Arthur Fils è il numero uno.

La scorpacciata di tennis continua, non solo per gli appassionati di lungo corso. Dopo le ATP Finals vinte da Djokovic e lo straordinario trionfo di Coppa Davis dell'Italia la stagione si chiude con le Next Gen ATP Finals, il torneo dedicato ai migliori otto giovani della stagione. In campo anche due tennisti italiani Luca Nardi e Flavio Cobolli. Il numero uno è il francese Arthur Fils. Tutti gli incontri si potranno seguire in diretta TV su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre.

Next Gen ATP Finals 2023, programma, calendario e regole

Il torneo che chiude la stagione durerà cinque giorni. A Jeddah sono in campo i migliori otto giovani della stagione, anche se in realtà non è proprio così. Perché si erano qualificati pure Alcaraz e Rune (che hanno giocato le Finals ‘vere') ma pure Shelton e Musetti. Si parte il 28 novembre e si chiude il 2 dicembre.

Anche quest'anno le Next Gen avranno delle regole diverse dal solito. Intanto non c'è il riscaldamento pre-partita. I tennisti entrano in campo e giocano dopo il lancio della monetina. Diminuisce il tempo tra la prima e la seconda di servizio. Mentre l'intervallo tra un punto e l'altro diminuisce dai 25 ai 15 secondi. Ma soprattutto i set non si vinceranno dopo il successo del sesto game, ma del quarto (es. i set si chiuderanno 4-2 4-1 4-0 o 4-3, in questo caso si giocherà il tie-break nel settimo game).

Il tabellone e i gironi delle Next Gen ATP Finals

Le Next Gen hanno una formula nel complesso simile a quella delle ATP Finals dei ‘grandi'. Gli otto partecipanti sono suddivisi in due gironi da quattro, i primi due passano in semifinale e i vincitori delle semifinali si qualificheranno per la finale, in programma sabato 2 dicembre. I due italiani Cobolli e Nardi sono nello stesso girone.

Gruppo Verde: Arthur Fils (Francia), Dominic Stricker (Svizzera), Flavio Cobolli (Italia), Luca Nardi (Italia);

Gruppo Rosso: Lucas van Assche (Francia), Alex Michelsen (Stati Uniti), Hamad Medjedovic (Serbia), Abdullah Shelbayh (Giordania).

Il calendario completo del torneo di tennis delle Next Gen ATP Finals di Jeddah

Martedì 28 novembre: 1ª giornata fase a gironi;

Mercoledì 29 novembre: 2ª giornata fase a gironi;

Giovedì 30 novembre: 3ª giornata fase a gironi;

Venerdì 1 dicembre: semifinali

Sabato 2 dicembre: finale

Dove vedere le Next Gen ATP Finals in TV e streaming

Le Next Gen ATP Finals 2023 saranno trasmesse in esclusiva da Supertennis e dunque saranno visibili in chiaro. Tutti gli incontri saranno visibili sul canale 64 del digitale terrestre. Diretta streaming su supertennis.tv, SupertenniX e Tennis TV.