Nardi eliminato a Indian Wells: niente bis dopo il successo su Djokovic, Tommy Paul passa ai quarti Luca Nardi è stato eliminato negli ottavi di Indian Wells. Tommy Paul si impone con il punteggio di 6-4 6-3 e vola ai quarti di finale, sfiderà Ruud. All'Italia resta Jannik Sinner.

A cura di Alessio Morra

Si chiude l'avventura di Luca Nardi a Indian Wells. Il tennista italiano è stato eliminato negli ottavi di finale dall'americano Tommy Paul, che si è imposto con il punteggio di 6-4 6-3. Paul sfiderà nei quarti il norvegese Ruud. Per Nardi è una sconfitta che ci sta e che arriva, comunque, dopo la straordinaria vittoria contro Novak Djokovic, il numero 1 ATP.

Un tennis fantastico, da videogioco, con tante velocità, tanti colpi di contro balzo e tanto spettacolo. Nardi in tutta la partita se la gioca alla pari con Tommy Paul. Non è una cosa da poco, perché se è vero che l'azzurro ha sconfitto Djokovic è anche vero che ripetersi non è mai semplice. Il numero 123 ATP ha mostrato la sua grande varietà di colpi nel primo set che in avvio è stato complicato per entrambi, tutti e due hanno dovuto salvare palle break. L'unico break del primo set arriva al nono gioco, Paul si mette avanti e poco dopo chiude 6-4.

In avvio di secondo set c'è ancora tanto equilibrio, i primi game di servizio del pesarese sono molto lunghi. Tommy Paul ottiene il break nel terzo game. Sul 3-2 Nardi ha un'occasione è 15-30, ma il nastro è americano e lo tradisce. L'americano gioca bene, sapeva bene di avere un'occasione d'oro e l'ha sfruttata. Nel nono game Paul conquista due matchpoint, vincendo anche un paio di punti in modo pregevole. Il secondo è quello buono.

Dopo un'ora e venti minuti Paul è ai quarti. Nardi è fuori, ma il suo è e resta un torneo straordinario. Da lunedì sarà nella top 100 ed ha soprattutto battuto Novak Djokovic. Giovedì nei quarti di finale Paul affronterà Casper Ruud, uscito vincitore di una battaglia in tre set con Gael Monfils. Sarà una partita quella dal pronostico aperto.