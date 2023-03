Nadal, il rientro in campo è una grande incognita: “Mi sto allenando giusto 20 minuti al giorno” Rafa Nadal si è infortunato agli Australian Open. Da quel momento non ha giocato più, salterà Indian Wells e Miami e spera di tornare in campo per i grandi tornei sulla terra rossa.

A cura di Alessio Morra

Rafa Nadal non gioca da quasi un mese e mezzo e starà fermo ancora un mese, almeno. Quest'ultima parola fa preoccupare i suoi tifosi che sperano di rivederlo in campo e soprattutto al top negli amati tornei sulla terra rossa. Il tennista spagnolo ha giocando un solo torneo in questo 2023, la classifica inizia a calare, e sarà ancora molto peggiore tra qualche settimana. In condizioni normali non sarebbe stato un problema. Perché il poker di tornei sul rosso, prima del Roland Garros, sicuramente gli avrebbero dato una grossa mano, ma nessuno sa se l'ex numero 1 del mondo sarà in campo già a Montecarlo.

Bene non sta da tempo. Quando ha vinto il Roland Garros per la quattordicesima volta in parecchi si aspettavano che annunciasse l'addio al tennis. A Wimbledon poche settimane dopo si è infortunato ed ha abbandonato prima della semifinale. Poi è stato un lungo calvario, con pochissime vittorie e troppe sconfitte, per uno come lui. L'avvio di stagione è stato tremendo, suggellato, ahi lui, dall'infortunio contro McDonald nel secondo turno degli Australian Open.

Rafa Nadal si è infortunato contro McDonald nei 32esimi degli Australian Open.

Uscendo dal campo era deluso e preoccupato, si prese tanti complimenti per non essersi ritirato, e andò dritto a fare gli esami strumentali che stabilirono uno stop di almeno sei settimane. Il suo patimento era evidente. Era quasi impossibile tornare a Indian Wells. Dal torneo californiano si è cancellato, così come per Doha, Dubai e Miami. Ora si spera di rivederlo a Montecarlo, uno dei suoi terreni di caccia preferiti (ha vinto undici volte). Poi si giocherà Barcellona. Entrambi i tornei, per un infortunio alla costola, li ha saltati nel 2022. Eventualmente ci sarebbero i 1000 di Madrid e Roma, che ha vinto più volte. Prima dell'amato Roland Garros.

Il tennista spagnolo non sa ancora quando rientrerà in campo dopo l’infortunio riportato a Melbourne.

Di tempo libero ne ha e ne ha approfittato per seguire dal vivo il Clasico di Copa del Rey tra Real Madrid e Barcellona. Parlando a Real Madrid TV Rafa ha parlato del suo infortunio e ha parlato dei suoi allenamenti, che sono alquanto brevi: "L’infortunio all’ileopsoas della gamba sinistra è più grave del previsto. Mi alleno 15-20 minuti al giorno in modo che il mio braccio non perda la condizione. Non ho una data di rientro. Appena posso rientrerò. Fuori dalla top10? Un miracolo che non ne sia uscito prima".