Nadal si infortuna agli Australian Open, la moglie si commuove e piange in tribuna Durante il match con McDonald agli Australian Open, Rafa Nadal ha subito un infortunio all’inguine. La moglie Maria Francisca Perello, che conosce meglio di tutti le difficoltà dello spagnolo, in tribuna vedendolo infortunato si è lasciata andare alle lacrime.

A cura di Alessio Morra

Rafa Nadal non si è presentato agli Australian Open in grande forma, sta vivendo un lungo periodo di crisi di risultati. Il primo turno lo ha superato, nel secondo ha perso contro McDonald, che si è imposto tre set a zero. Durante la seconda partite Rafa ha subito un infortunio, un problema all'inguine della coscia sinistra che sembra metterlo definitivamente ko. La situazione dell'ex numero 1 è assai complicata e la moglie, Maria Francisca Perello, lo sa bene e lei, ragazza sempre molto composta, capendo bene il momento non è riuscita a trattenere le sue emozioni e si è messa a piangere.

Con una sola partita vinta da settembre in poi Rafa si è presentato a Melbourne. Un percorso accidentato, tanta sfiducia e un gioco che non riesce a ritrovare. Il primo turno lo ha superato a fatica contro Draper, che però è un giovane di talento in ascesa. Contro McDonald delle insidie c'erano. Non perché l'americano sia un fenomeno, ma perché Nadal non vince due partite di fila dagli US Open (cioè da inizio settembre). Tanti errori soprattutto in avvio, McDonald capisce che ha una grande occasione, spinge e porta a casa il primo set, con il punteggio di 6-4. Nel secondo Rafa ha un impeto in avvio, recupera e prova a mettersi davanti, ma dura poco. McDonald ottiene un break nel settimo gioco e lo mantiene, altro 6-4.

Durante il secondo set, però, Rafa sente tirare. Ha un problema all'inguine della coscia sinistra, esce dal campo. Poi vi ritorna e si fa trattare. È l'ennesimo problema fisico della sua carriera. Considerato che gli anni sono 36 e mezzo, e che i problemi fisici sono sempre in agguato si capisce che il fatto è serio. La moglie lo ha seguito a Melbourne, cosa rara, ma ora sono in tre, perché c'è anche il piccolo Rafa junior. Lei vede tutto e vedendolo in difficoltà per una volta si lascia andare alle emozioni e finisce in lacrime. Si contiene, ma l'emozione è troppo forte.