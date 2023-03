Nadal fuori dalla top 10 ATP dopo 912 settimane: crolla un record clamoroso del tennis Dopo 912 settimane consecutive, Rafa Nadal è uscito dalla top ten della classifica ATP. Il tennista spagnolo era entrato tra i primi 10 il 25 aprile 2005 e vi è uscito dopo 18 anni. Un record incredibile, caduto il 20 marzo 2023. Ora Nadal è numero 13.

Mettetetivi comodi, prendetevi pochi secondi, pure una decina, e pensate a quelle che facevate nel 2005. Era un altro mondo. C'era l'Euro, ma non esistevano i social, YouTube e le piattaforme e nemmeno gli smartphone. Sono passati 18 anni, ma ne sembrano trascorsi molti di più. Dal 25 aprile 2005 al 19 marzo 2023 c'è stato un unico elemento immutabile: Rafa Nadal nella top ten della classifica ATP. Ma dal 20 marzo questo incredibile striscia non esiste più, perché lo spagnolo adesso è numero 13. I tanti infortuni e le poche partite vinte lo hanno fatto uscire dai primi dieci, davanti lui c'è anche Sinner. L'ex numero 1 del mondo non è fuori dopo 912 settimane.

Nella vita tutto finisce e l'infinita e incredibile striscia di Rafa doveva terminare. Il tempo, l'usura, gli infortuni, una forte concorrenza e anche la mancata assegnazione dei punti nell'ultimo Wimbledon (Nadal si era qualificato per le semifinali e in condizioni normali avrebbe avuto 720 punti) hanno portato il re del Roland Garros al numero 13. E in attesa della stagione sul rosso la classifica dello spagnolo potrebbe ancora peggiore, mercoledì inizia il 1000 di Miami che assegnerà tanti punti.

Nadal il 25 aprile 2005 aveva fatto il suo ingresso nella top ten grazie a una sfilza di successi sul rosso, da teenager, il primo trionfo al Roland Garros lo fece balzare tra i primi 5. Un anno dopo era già alle spalle di Federer. Nel 2008, dopo il primo successo a Wimbledon, è diventato numero 1. Nadal con Federer e Djokovic si è palleggiato per tanti anni lo scettro, salvo un breve interregno di Murray. Poi tantissimi alti e qualche basso, dovuto soprattutto a lunghi periodi ai box a causa degli infortuni. Con il punto più basso toccato nel 2015, quando rimase per un paio di mesi al numero 10.

Ma i tempi non erano maturi per abbandonare l'elite e così Nadal ha realizzato un record clamoroso riuscendo a rimanere 912 settimane nella top 10, Jimmy Connors si è fermato a 788 settimane, Roger Federer a 734. Djokovic molto prima. Un record di longevità pazzesco.

Certo a pensare a com'era messo bene Rafa otto-nove mesi fa stupisce l'uscita dalla top ten e questa posizione di classifica, ma l'unico tennista capace di essere al numero 1 in tre decadi differenti è pronto a ritornare tra i grandi, e spera di essere in condizione per i tornei di Montecarlo e Barcellona, che si terranno nel mese di aprile e in cui Rafa non sarà tra le principali teste di serie.