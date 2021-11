Musetti inizia male le Next Gen ATP, battuto in quattro set da Baez Lorenzo Musetti è stato sconfitto in quattro set dall’argentino Sebastian Baez, che si è imposto nella prima giornata delle Next Gen ATP di Milano. Adesso Musetti è già obbligato a vincere con Hugo Gaston se vuole avere la chance di qualificarsi per le semifinali. Hanno vinto anche Alcaraz, Nakashima e Korda.

A cura di Alessio Morra

Lorenzo Musetti è stato sconfitto all'esordio nelle Next Gen. Il tennista di Carrara ha perso in quattro set contro l'argentino Sebastian Baez, che si è imposto con il punteggio di 4-1 4-1 3-4 4-3. Mercoledì Musetti giocherà un match da dentro o fuori con il francese Hugo Gaston, battuto in rimonta da Korda.

Baez parte forte, problemi respiratori per Musetti

A Milano, dove da oggi a sabato si disputa la quarta edizione delle Next Gen, Musetti ha iniziato malissimo la sua avventura in questo torneo riservato ai migliori otto Under 21 di questa stagione. Baez, che è entrato come riserva in virtù delle rinunce di Sinner e Brooksby, è un argentino che non ha una grande attitudine su queste superfici, ma parte alla grande e vince velocemente il primo set per 4-1, nel secondo si ripete e se lo aggiudica con lo stesso punteggio – il regolamento è differente rispetto al solito nelle Next Gen. Al termine del secondo set l'azzurro chiede il Medical Time Out, c'è preoccupazione per i suoi problemi di respirazione, che sembrano più dettati dalla tensione.

Sotto due set a zero e con le spalle al muro, Musetti fatica sul proprio servizio in avvio di terzo set prima di far girare la partita, sul 3-3 si va al tie-break e Lorenzo nel momento decisivo si mette avanti e soprattutto con un fenomenale passante conquista due setpoint, ne concretizza subito uno. Il quarto inizia con un cross favoloso del giocatore di Carrara che accende il pubblico, ma Baez c'è e non molla. Si va al tie-break. L'argentino prova la fuga, va 3-0 e 4-1, Musetti lo raggiunge, ma negli ultimi punti Baez è straordinario e piega la resistenza di Lorenzo, che perde comunque tra gli applausi del pubblico.

I risultati della 1a giornata, Gruppo A: Nakashima b Cerundolo 4-1 3-4 4-1 4-0; Alcaraz b Rune 4-3 4-2 4-0. Gruppo B: Korda b Gaston 3-4 3-4 4-0 4-3 4-0, Baez b Musetti 4-1 4-1 3-4 4-3.