Musetti fuori al 1° turno a Winston-Salem contro Coria: 6° ko di fila per l’azzurro Niente da fare per Lorenzo Musetti, al torneo Atp 250 di Winston-Salem. Il talento carrarino è stato battuto in 3 set al primo turno da Federico Coria, giocatore che lo segue nella classifica Atp di 3 posizioni. Continua il momento non troppo positivo dell’azzurro reduce dalla sesta battuta d’arresto di fila.

A cura di Marco Beltrami

Lorenzo Musetti saluta subito il torneo Atp 250 di Winston-Salem. Il giovane tennista italiano è stato battuto nel match del primo turno da Federico Coria che si è imposto in 3 set. Non è un momento particolarmente brillante per il talento carrarino che ha incassato la sesta sconfitta di fila nel circuito Atp. L'ultimo successo risale al 5 giugno, al Roland Garros.

Ha lottato punto su punto, annullando anche due match-point ma non è bastato. Lorenzo Musetti, numero 58 Atp, è stato battuto con il risultato di 6-4, 4-6, 6-4 dal 61° giocatore al mondo Federico Coria, che ha conquistato così i sedicesimi di finale del torneo della città della Carolina del Nord. Qualche errore di troppo per il classe 2002 che potrà mettere anche questo incontro nel suo bagaglio d'esperienza per il futuro. Certo è che Coria, come lui più a suo agio sulla terra rossa, era un avversario alla portata per mettere fine ad un trend negativo che dura ormai dallo Slam transalpino.

Dal 7 giugno, data della sconfitta in rimonta contro Djokovic al Roland Garros, qualcosa si è rotto per Musetti, che è stato poi eliminato sempre all’esordio a Wimbledon, Bastad, alle Olimpiadi, e a Cincinnati. 5 sconfitte rispettivamente contro Nole appunto e poi Hurkacz, Laaksonen, Millman e Anderson, prima di quest’ultima contro Coria.

A far sorridere l'Italia ci ha pensato Marco Cecchinato che ha battuto al primo turno il padrone di casa Tennys Sandgren in due set. Al secondo turno il siciliano sfiderà il tedesco Koepfer. Poche gioie invece per gli altri italiani: oltre a Musetti, sono stati sconfitti anche Seppi e Travaglia battuti da Ivashka e Ymer. L'ultimo portacolori ancora in gioco è Mager che contro Wu proverà a raggiungere Cecchinato