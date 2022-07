Musetti-Alcaraz oggi ad Amburgo, dove vedere la finale in diretta TV e live streaming Musetti-Alcaraz è la finale del torneo 500 di Amburgo. Il tennista italiano contro un giocatore giovane ma già di livello proverà a vincere il primo titolo ATP della carriera. La finale inizierà alle ore 15, diretta in chiaro su Supertennis.

A cura di Alessio Morra

Lorenzo Musetti oggi ad Amburgo disputerà la prima finale in un torneo ATP della sua giovane carriera. Il tennista di Carrara sta giocando un tennis fantastico ed ha ottenuto quattro successi in fila in questo storico torneo, che da qualche anno fa parte della categoria dei 500. In finale Musetti affronterà Carlos Alcaraz, il numero 1 del tabellone. La finale sarà trasmessa in diretta TV da Supertennis, canale 64 del digitale terrestre, e si potrà seguire anche in diretta in chiaro. Lo streaming si può seguire sulla piattaforma SuperTennix, per farlo bisognerà essere abbonati o tesserati alla FIT. La finale inizierà alle ore 15.

Ha sconfitto Lajovic nei sedicesimi, poi si è liberato negli ottavi Ruusuvuori e alzando ulteriormente il livello, anche di spettacolo, si è sbarazzato di Davidovich Fokina. Mentre in semifinale ha superato con il punteggio di 6-3 7-6 Cerundolo.

Amburgo, a che ora gioca Musetti oggi: orario e programma della partita contro Alcaraz

Il torneo di Amburgo oggi prevede due finali. Alle 13 si disputa quella femminile, a seguire si tiene quella maschile che non si giocherà in ogni caso prima delle ore 15. Lorenzo Musetti affronterà Carlos Alcaraz, che vuole conquistare un altro titolo importante in questo 2022, e vincendo lo spagnolo guadagnerebbe altri 500 punti e si avvicinerebbe al primo posto della Race.

Lorenzo Musetti nel 500 di Amburgo disputerà la prima finale ATP della sua carriera.

Dove vedere Musetti-Alcaraz oggi a Amburgo in diretta TV e streaming

La finale tra Musetti e Alcaraz si potrà seguire in diretta su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre. Dunque match visibile in chiaro, ma anche gli abbonati di Sky hanno la possibilità di vedere l'incontro su Supertennis, canale 212. In streaming la finale sarà visibile tramite SuperTenniX, ma servirà un abbonamento.

I precedenti tra Musetti e Alcaraz

Questo sarà il primo confronto tra Musetti e Alcaraz a livello ATP. I due, nel 2020, quando erano ancora più giovani, si sono affrontati nelle semifinali del torneo challenger di Trieste, vinse Carlos in tre set.

Musetti gioca la prima finale ATP, Alcaraz cerca il quinto titolo 2022

Lorenzo ha vent'anni e sta crescendo pian piano e oggi vivrà la prima finale della sua carriera. Musetti entrerà da lunedì anche tra i primi 50 della classifica ATP, e pure nella Race sta scalando la classifica. Alcaraz, che di anni ne ha 19, ma è già uno dei primi giocatori al mondo e oggi proverà a vincere il quinto titolo del 2022, ha già conquistato Rio de Janeiro, Miami, Barcellona e Madrid.