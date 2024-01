Murray ferito nell’orgoglio, spiega al giornalista perché lui non molla: si sente diverso da tutti Andy Murray ha risposto per le rime ad un giornalista che ha parlato del suo possibile ritiro sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

La nuova stagione non è iniziata in modo memorabile per Andy Murray. Il classe 1987 è stato sconfitto al primo turno, in tutti e tre i tornei in cui ha partecipato. Brisbane, Australian Open e Open Sud de France si sono rivelati infelici per lo scozzese battuto nell'ordine da Dimitrov, Etcheverry e Paire. Non è comunque uno abituato ad arrendersi Murray e lo ha dimostrato su X con una piccata risposta ad un giornalista che aveva accennato al possibile ritiro.

Il primo ovviamente ad essere insoddisfatto è proprio lo stesso Murray come ampiamente dimostrato dopo il ko in terra australiana. Da questo però a gettare la spugna ce ne vuole, anche se poi è arrivato il brutto passaggio a vuoto contro Paire dopo due ore e 43 minuti. Proprio all'indomani di questa sconfitta, la giornalista della BBC Kheredine Idessane ha iniziato a speculare sul potenziale ritiro dell'inglese dal tennis.

La cronista ha condiviso i suoi pensieri anche su X: "E un tale privilegio poterne essere testimone in gran parte (della carriera del tennista, ndr). Tutte le cose belle finiscono, ovviamente. Allora quando Murray dovrebbe mettere in pausa la sua straordinaria carriera?". Un messaggio che non è piaciuto a Sir Andy, che ha deciso di rispondere per le rime sottolineando ancora una volta il suo piglio di guerriero.

Il tre volte vincitore di un torneo del Grande Slam ha voluto innanzitutto respingere le speculazioni sul suo possibile ritiro. Nessuna resa, fino a quanto il fisico, provato dalle operazioni legate ai brutti infortuni, lo consentirà: "Offuscare la mia eredità? Fammi un favore. Sono in un momento terribile in questo momento, te lo concedo. La maggior parte delle persone nella mia situazione smetterebbero e si arrenderebbero. Ma non sono la maggior parte delle persone e la mia mente funziona in modo diverso. Non mollerò. Continuerò a lottare e a lavorare per produrre le prestazioni di cui so di essere capace".