Mouratoglou deciso: “Djokovic non è migliore di Sinner”. Reazione a sorpresa di Rafa Nadal

Cosa ci lasciano in eredità gli Australian Open e in particolare la sconfitta di Jannik Sinner in semifinale contro Novak Djokovic? Patrick Mouratoglou ha risposto in particolare a chi pensa che questa sconfitta sia la prova che i Big Three, ovvero Nole, Nadal e Federer siano tennisticamente migliori di Jannik e Alcaraz. Per il coach e commentatore questa visione è "miope". Un parere espresso in un video caricato sui social, su cui è arrivato a sorpresa proprio il commento di una delle tre leggende ovvero, Rafa Nadal.

Mouratoglou e il paragone tra Sinner e i big three

Il titolare dell'Accademia che porta il suo nome, che vanta all'attivo collaborazioni con Serena Williams, Simona Halep, Holger Rune e Stefanos Tsitsipas, ha voluto chiarire le cose in un intervento esplicativo. Mouratoglou ha detto la sua sul paragone tra campionissimi, con buona pace del periodo diverso di riferimento e del divario anagrafico: "Per coloro che pensano che la vittoria di Djokovic su Sinner nella semifinale degli Australian Open significhi che i Big Three giochino ancora un tennis migliore rispetto ad Alcaraz e Sinner, questa è una visione molto miope. Lasciatemi spiegare. Prima di tutto, prendete una partita e la trasformate in una regola. Ma ricordate che Sinner aveva vinto i cinque incontri precedenti contro Djokovic. Una partita non basta a farmi cambiare idea su ciò che ho visto negli ultimi due o tre anni. Jannik si muove più velocemente, colpisce più forte, anticipa la palla e serve meglio di Novak".

La reazione di Rafa Nadal ai commenti di Mouratoglou

Come ha fatto dunque il campione serbo ad avere la meglio del numero due del mondo in questa occasione? Il coach ha le idee chiare e lo dimostra con le sue parole: "Novak è il più forte mentalmente nella storia del tennis. Ed è questo che ha fatto la differenza. È questo che ha costruito la sua intera carriera. Sinner ha vinto 12 punti in più di Novak nell'arco dell'intero match, ma ha perso perché Novak ha vinto quelli importanti, i punti che contavano di più. Novak non è un tennista migliore di Sinner. È il più grande agonista della storia. E in quella partita, è stato migliore di Jannik Sinner".

A sorpresa ecco arrivare il commento di Nadal, che ha pubblicato una serie di emoticon senza parole. Prima una con la mano sulla bocca, a tradire imbarazzo, poi quella a coprirsi gli occhi quasi a vergognarsi e poi quelle delle risate a crepapelle. Insomma un modo di manifestare la propria perplessità per le parole di Mouratoglou? Così sembra, anche perché a quanto pare il commento poi è risultato introvabile.