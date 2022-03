Miami in delirio totale per Sinner: nel momento topico della rimonta si alza il coro per lui Jannik Sinner ha vinto un match straordinario contro Carreno Busta e a Miami ha conquistato anche il pubblico che lo ha sostenuto e ha celebrato il suo successo.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale del torneo 1000 di Miami, un successo straordinario quello dell'italiano che per la seconda volta consecutiva vince annullando matchpoint. Dopo i tre cancellati a Ruusuvuori, l'azzurro ne ha annullati ben cinque a Carreno Busta. Una vittoria meravigliosa che ‘regala' una sfida spettacolare con Kyrgios. Un match in cui Jannik spera di avere di nuovo il grande sostegno del pubblico, che contro lo spagnolo lo ha adottato e sostenuto, memore anche del meraviglioso torneo disputato lo scorso anno.

La storia del tennis è piena di partite vinte da chi ha annullato matchpoint, sono stati anche tanti i campioni Slam che sono stati letteralmente a un passo dalla sconfitta. Ma vincere due partite consecutive cancellando palle match è un evento raro. La partita con Carreno Busta è stata incredibile. Lo spagnolo ha avuto un matchpoint nel secondo set, si è portato sul 5-2 nel terzo e tra il nono e il decimo game ha avuto altri quattro matchpoint. Ma Sinner trascinato dal grande pubblico, che più volte gli ha dedicato un coro – cosa che non capita a tutti, anzi – è riuscito a vincere e lo ha fatto giocando un tennis spettacolare. Sui social spopolano un paio di grandi prodezze dell'italiano, che si è guadagnato sul campo, a fiori di colpi vincenti, il supporto e poi la qualificazione agli ottavi.

Questo è un periodo particolare per Sinner, che ha deciso di separarsi dal suo storico allenatore, Riccardo Piatti, un addio arrivati in avvio di un anno in cui l'azzurro deve confermarsi su alti livelli e deve anche cercare di fare un ulteriore step verso l'alto. E a Miami l'occasione è ghiotta per Sinner, che ha la possibilità di avanzare parecchio. Ora c'è Kyrgios, che non vede l'ora di sfidare, come ha detto anche a Ubitennis: "Nel secondo set il vento è calato e ho cominciato a servire meglio, anche se non ho giocato benissimo. Kyrgios? Eravamo negli spogliatoi prima delle nostre partite e ci siamo detti di provare a vincere entrambi per poterci incontrare, visto che eravamo già nella stessa parte del tabellone a Indian Wells e non abbiamo potuto giocare perché non sono stato bene. Non ci siamo mai incontrati e nemmeno allenati, quindi sarà una partita ancora più complicata per questo".