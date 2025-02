video suggerito

Medvedev si ritira a Doha senza salutare Auger-Aliassime, ma non era arrabbiato: perché l'ha fatto Medvedev si è ritirato a sorpresa contro Auger-Aliassime dopo aver perso il primo set. Il motivo è legato al suo stato di salute, che ha comportato anche il mancato saluto.

A cura di Marco Beltrami

Epilogo a sorpresa per il match tra Medvedev e Auger-Aliassime a Doha. Il tennista russo quarta testa di serie del tabellone al termine del primo set si è ritirato, lasciando di stucco tutti e in primis il suo avversario. Quest'ultimo dopo un conciliabolo con l'arbitro e qualche parola a distanza con il canadese è uscito di scena. Nessun saluto dunque con stretta di mano tra Medvedev e Auger-Aliassime che non ha nascosto lo stupore per la situazione, parlandone poi dopo il match.

Medvedev si ritira dopo il primo set contro Auger-Aliassime a Doha, era malato

Ha preso "armi e bagagli" ed è andato via, lasciando il campo e dunque il torneo di Doha. L'avventura di Medvedev nel Qatar Open si è conclusa dunque in questo modo insolito. Una sensazione di malessere dunque per il vincitore degli US Open 2021 che non si è sentito in grado di proseguire. Era malato dunque Meddy che prima di lasciare il campo ha spiegato tutto all'arbitro. Auger-Aliassime, molto stupito dalla situazione ha sorriso verso il suo angolo, allargando anche le mani come a dire "ma che posso farci?".

Auger-Aliassime spiega perché Medvedev si è ritirato

Effettivamente, un ritiro insolito quello di Medvedev visto che solitamente i giocatori quando lasciano il campo anticipatamente spiegano la scelta sia all'arbitro che all'avversario. Auger-Aliassime, solo in un secondo momento ha capito quanto accaduto: "Ho avuto la sensazione che stesse giocando normalmente. Daniil ha appena detto all'arbitro che mi avrebbe stretto la mano perché è malato (non voleva dunque contagiare nessuno, ndr). Speriamo che non sia niente di troppo serio. Sono rimasto sorpreso".

Ci ha pensato poi il giocatore russo a chiarire i motivi del suo forfait, di natura alimentare: "Purtroppo ho avuto un'intossicazione alimentare. Sono molto deluso di concludere la mia corsa qui a Doha in questo modo, perché mi sembrava di aver giocato bene. Non vedo l'ora di tornare l'anno prossimo".