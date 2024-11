video suggerito

Medvedev racconta la festa a sorpresa per il suo compleanno: “Imbarazzante, mi sentivo così stupido” Daniil Medvedev è arrivato abbastanza cotto al finale di stagione: “Ora non provo più alcun piacere a stare in campo, non vedo l’ora che finisca”. Qualche mese fa il tennista russo ha vissuto ben altri momenti con la sua festa di compleanno a sorpresa, organizzata dai suoi amici: “Imbarazzante, ma per me è stato l’evento principale dell’anno…”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Daniil Medvedev proverà martedì a dare un'immagine migliore di sé – sia tennistica che comportamentale – dopo l'orribile spettacolo offerto nel suo match d'esordio alle ATP Finals, perso contro lo statunitense Taylor Fritz. Il 28enne russo, attuale numero 4 al mondo, giocherà il suo secondo incontro con Alex de Minaur, ma a giudicare dalle sue dichiarazioni post partita la sua testa è davvero molto stanca: "Non provo piacere a stare in campo, non vedo l'ora che finisca la stagione". Ben più frivole le sue parole sulla festa a sorpresa per il suo ultimo compleanno, lo scorso 11 febbraio, un momento definito "imbarazzante" per come si è svolto.

Daniil Medvedev ha perso il suo primo match alle ATP Finals di Torino

Medvedev e la festa a sorpresa: "Wow, che coincidenza! Come si conoscono questi due ragazzi?"

"Per il mio compleanno i miei amici mi hanno sorpreso ritrovandosi in un ristorante, ma hanno fatto in modo che ci arrivassi per caso, e in questo gruppo c'erano diversi amici, alcuni dei quali non si conoscevano tra loro – ha raccontato Medvedev – E così entro nel ristorante, pensando che saremo solo in due o tre, e c'è un grande tavolo con tanti miei amici, li vedo uno dopo l'altro, ed ero così confuso che ho pensato: ‘Wow, che coincidenza che oggi io sia qui'…".

"Poi vedo un altro amico seduto a questo tavolo, e non credo che questi due ragazzi si conoscano, quindi di nuovo penso: ‘Wow, che coincidenza! Come si conoscono questi due ragazzi?'. E quando ho visto il terzo e il quarto amico, alla fine ho detto: ‘Va bene…'. Mi sentivo così stupido, era così imbarazzante. Ma per me, ovviamente, questo è stato l'evento principale dell'anno", ha concluso Daniil.

Il tennista russo avvilito per le sue attuali condizioni: "Ora non provo più alcun piacere a stare in campo"

Il giocatore moscovita si è mostrato di tutt'altro umore riguardo al suo momento attuale: arrivato al termine di una stagione solida, seppur molto irregolare, Medvedev non ce la fa più, in primis di testa. La sua frustrazione nel match contro Fritz si è tradotta in un brutto spettacolo che gli è costato prima un warning e poi un penalty point, arrivando infine alla minaccia di ritirarsi poco prima della fine della partita. "Questo è quello che faccio ogni giorno, giorno dopo giorno, da due o tre anni – ha detto Medvedev riguardo alla continua lotta che è diventato il suo vivere il tennis – Ogni allenamento è una battaglia. Ogni partita è una battaglia. Ho tenuto duro per molto tempo. Ora non provo più alcun piacere a stare in campo. Quindi non sono affatto sorpreso dalla partita con Fritz".

Medvedev mogio al termine del match perso con Fritz

"Non vedo l'ora che finisca la stagione, sono stanco di combattere qualcosa che è fuori dal mio controllo"

"Non vedo l'ora che finisca la stagione, è la prima volta che lo dico. Sto lottando da molto tempo con qualcosa che non dipende da me – ha continuato un abbacchiato Medvedev – Sono un grande combattente e sono ancora il numero 4 al mondo. È ancora molto buono. Sono sicuro che a molte persone piacerebbe esserlo. Ma ora sono stanco di combattere. Sono stanco di combattere qualcosa che è fuori dal mio controllo. Vedrò come andrà nelle prossime partite. Se non funziona, andrò in vacanza. Sono felice".