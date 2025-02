Medvedev è una furia e accusa l’arbitro: “Ti comporti diversamente con i tennisti russi”

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Quando c'è in campo Daniil Medvedev lo spettacolo è assicurato, non solo per quello che si vede dal punto di vista tecnico. Il tennista russo sembra in ripresa e a Dubai nei quarti ha affrontato l'olandese Griekspoor. La lunga fase finale del secondo set è stata estenuante. Il russo manca quattro matchpoint, l'altro vince il tie-break e allunga la partita. Quando termina il secondo set l'ex numero 1 ATP litiga con l'arbitro e tra i due volano parole grosse.

Medvedev manca quattro matchpoint

Tra Marsiglia, Doha e Dubai ha vinto diverse partite. Negli Emirati ha giocato un primo set favoloso contro Griekspoor (lo vince 6-2), poi giocano un secondo set punto a punto. Medvedev serve per primo e quindi è sempre avanti, ha quattro matchpoint. Non ne sfrutta nemmeno uno. Per la verità è bravo l'olandese a giocare con coraggio e a cancellarli. Si va al tie-break. Medvedev vola sul 4-1, viene agganciato, annulla un setpoint, 6-6, poi cede 9-7. Si va al terzo.

La lite tra Medvedev e l'arbitro a Dubai

Griekspoor tronfio si porta sulla sua panchina, Medvedev invece discute con l'arbitro. Il russo si arrabbia e dopo aver ricevuto un warning (un'ammonizione) per violazione del codice di condotta antisportiva inizia a discutere con Adel Nour. Medvedev alza i toni e gli chiede: "Perché mi hai ammonito? Per cosa?". L'arbitro risponde: "Lo sai cosa mi hai detto". Risposta del russo: "Sei molto tenero eh? Molto", poi aggiunge: "Cosa è questo? Hai un doppio standard contro i russi?". L'arbitro gli risponde dicendo che non è così, lui è imparziale. Ma le accuse della testa di serie numero uno di Dubai sono pesanti.

