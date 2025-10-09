Tennis
Medvedev all’arbitro: “Puoi farmi togliere la maglia dalla raccattapalle?”. Interviene il supervisor

A Shanghai Daniil Medvedev ha chiesto al giudice arbitro l’aiuto della raccattapalle per togliersi la maglietta: episodio curioso finito sui social tra critiche e ironie.
A cura di Marco Beltrami
Daniil Medvedev letteralmente scatenato nel match contro Tien a Shanghai. Il tennista russo è stato protagonista di diversi momenti curiosi che non sono sfuggiti alle telecamere. Uno di questi si è verificato quando aveva bisogno di cambiare la sua maglietta, ormai intrisa di sudore. Medvedev infatti, già nervoso con il giudice di sedia, ha fatto una richiesta particolare.

Daniil Medvedev e la richiesta al giudice di farsi togliere la maglia dal raccattapalle

Nell’estenuante prova contro il giovane talento americano, rivelatosi ancora una volta un avversario ostico, Daniil è stato costretto anche a sottoporsi alle cure del fisioterapista. Un’occasione per cambiarsi e rinfrescarsi, visto che ancora una volta l’umidità di Shanghai si è fatta sentire. Dopo aver tentato con scarsa convinzione di togliersi la maglietta, ecco la richiesta di Medvedev all’arbitro: "Scusa, posso chiedere alla raccattapalle di togliermi la maglietta? Ho i crampi. Devo cambiarmi la maglietta".

Il supervisor risolve la questione e toglie la maglietta a Medvedev

L’arbitro, preso alla sprovvista, ha provato a ribattere: "Se qualcuno è felice di farlo", con Medvedev che ha insistito: "Posso provare, ma ho i crampi". A risolvere la situazione ci ha pensato il supervisor Gerry Armstrong, dirigente del Tour, che senza pensarci troppo ha sfilato la maglietta al russo e l’ha posata dietro la sua schiena. Tutto con un’espressione eloquente

Lo show di Medvedev nella partita contro Tien

Inevitabilmente la questione è finita sui social e non sono mancate le critiche per il comportamento di Medvedev considerato indelicato. Incontenibile Meddy che si è lamentato anche dei rimbrotti dell'arbitro per le perdite di tempo, con tanto di chiamata in causa di Rafa Nadal. Insomma il solito imprevedibile Medvedev che è ora uno dei grandi favoriti per il successo finale.

Tennis
