McTominay lascia Kyrgios senza parole a Wimbledon: “Davvero è un tuo amico? Non ci posso credere”

Scott McTominay non ha perso occasione per tornare in Inghilterra e godersi lo spettacolo di Wimbledon. Il centrocampista scozzese, reduce da una stagione eccezionale culminata nella vittoria dello Scudetto con il Napoli, ha raccontato un gustoso aneddoto negli studi di talkSPORT che coinvolge anche Nick Kyrgios.

Cosa successe a Wimbledon 2019, il curioso episodio tra Kyrgios e uno spettatore

Si tratta di un retroscena relativo a un episodio verificatosi nell'edizione 2019 del torneo di tennis più iconico del mondo. In quell'occasione, Kyrgios era alle prese con un match contro il connazionale Jordan Thompson. Alla sua maniera, Nick aveva evidenziato i problemi sul suo turno di servizio e, dopo una prima finita fuori, ha urlato di non riuscire a comprarsi una prima di servizio.

Purtroppo per lui, anche la seconda non è andata bene, visto che ha sfiorato la rete trasformandosi in un let. A questo punto, nel silenzio del tempio di Wimbledon, si è sentita la voce di un tifoso che ha urlato ironicamente: "Un secondo servizio non si può comprare", facendo il verso a Kyrgios, che si è lasciato andare a una risata fragorosa.

La rivelazione di McTominay, conosce il tifoso molesto

Cosa c'entra McTominay in tutto questo? Lo spettatore protagonista di quella simpatica situazione è un suo caro amico. Infatti, ogni anno, in occasione del torneo, lo stesso ricondivide il video nella chat di gruppo in cui c'è anche il centrocampista del Napoli: "È stato fantastico. Lo riproponiamo ogni anno nella nostra chat di gruppo".

Kyrgios, che quest'anno sta lavorando come commentatore per talkSPORT, molto divertito ha risposto: "Non ci posso credere. Quindi, la clip e poi il tizio che ha detto: ‘Non posso permettermi un secondo servizio‘ è tuo amico! Quella dev’essere una delle clip più viste di sempre". McTominay ha confermato: "Ogni anno, Josh Coulthard. Ritorna ogni anno nella nostra chat di gruppo. Sempre Wimbledon, lo ripubblica. Un saluto a Josh".

Lo stesso tennista aussie non ha perso occasione per celebrare il suo simpatico e inaspettato interlocutore dalle tribune: "Un saluto a Josh, ha creato uno dei migliori meme di tutti i tempi".