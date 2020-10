Anche Matteo Berrettini si qualifica per il terzo turno del Roland Garros. Gli italiani ai sedicesimi del torneo maschile sono cinque, un risultato eccezionale. E in corsa nel torneo femminile c'è anche Martina Trevisan, che ieri sera ha eliminato Coco Gauff. Berrettini ha sconfitto in quattro set il sudafricano Lloyd Harris e nel prossimo turno affronterà il tedesco Altmaier, giocatore proveniente dalla Qualificazioni classificato al 186° posto della classifica mondiale, che ha vinto il derby con Struff.

Sei italiani al 3° turno del Roland Garros, passa anche Berrettini

A Martina Trevisan, Sinner, Cecchinato, Sonego e Travaglia si aggiunge Matteo Berrettini all'elenco dei tennisti italiani che si sono qualificati per il terzo turno del Roland Garros, che sta regalando grandi gioie agli azzurri, e molti di loro hanno un ottimo tabellone. Sognare un piazzamento tra i primi otto è legittimo, per un paio di loro. Berrettini, testa di serie numero 7, ha avuto un buon tabellone e lo sta sfruttando, ha perso per strada un set con Harris ma è riuscito senza problemi a superare il turno.

Venerdì in campo Sinner e Travaglia, che sfiderà Nadal

Nella giornata di venerdì sul campo centrale, nel quarto e ultimo incontro in programma, Stefano Travaglia affronterà Rafa Nadal, dodici volte vincitore del torneo e favorito con Djokovic per la vittoria finale. Il giocatore marchigiano ha un compito improbo. Ma Sinner può qualificarsi per gli ottavi, e va sempre ricordato che è un giocatore del 2000. L'altoatesino sfiderà Coria. Mentre Cecchinato trova Zverev, testa di serie numero 5 giocatore di valore, finalista agli US Open, ma che negli Slam concede sempre qualcosa. Buone chance invece per Sonego che giocherà con l'americano Taylor Fritz. In campo femminile Martina Trevisan giocherà contro Sakkari.

Risultati del 2° turno. Uomini: Berrettini b Harris 6-4 4-6 6-2 6-3; Djokovic b Berankis 6-1 6-2 6-2; Tsitsipas b Cuevas 6-1 6-4 6-2, Carballes Baena b Shapovalov 7-5 6-7 6-3 3-6 8-6, Rublev b Davidovich 7-5 6-1 3-6 6-1. Donne: Kvitova b Paolini 6-3 6-3, Ostapenko b Pliskova 6-3 6-2, Sabalenka b Kasaktina 7-6 6-0.