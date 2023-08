Matchpoint Djokovic, ma il gioco viene interrotto a Cincinnati: la reazione è sorprendente Mentre si apprestava a servire per il match contro Zverev l’ex numero 1 è stato interrotto da dei fuochi d’artificio. Djokovic non si è spazientito e poi con il sorriso ha festeggiato il successo.

A cura di Alessio Morra

Novak Djokovic e Carlos Alcaraz disputeranno la finale del torneo di Cincinnati, l'ultimo grande appuntamentoprima degli US Open, la quarta e ultima prova Slam del 2023. Sarà una finale da seguire. Un match attesissimo, in cui Djokovic cercherà di prendersi la rivincita di Wimbledon. Il serbo sembra abbastanza favorito contro lo spagnolo. Nella semifinale con Zverev l'ex numero 1 ATP è stato stoppato proprio mentre stava per vivere il proprio matchpoint. Djokovic, però, non si è scomposto e anzi con il sorriso ha accettato la sospensione.

Dopo aver persola finale di Wimbledon, Novak Djokovic si è preso un lieve break, non ha giocato Toronto e si è presentato in grande spolvero a Cincinnati dove ha steso una serie di avversari, lasciando loro le briciole. Nemmeno un set perso dopo le sfide con Davidovich-Fokina, Monfils e Fritz. La semifinale è stata dura. Si sapeva. Perché Djokovic con Zverev spesso ha faticato e talvolta ha perso. Il risultato è 7-6 7-5 a favore di Novak che si è guadagnato l'accesso alla finale, contro Alcaraz che invece ha dovuto sudare contro Hurkacz.

Arrivato il momento di chiudere il match, Djokovic ha vissuto una situazione molto particolare. Serviva per la partita quando a Cincinnati, non lontano dallo stadio di tennis, hanno iniziato ad esplodere dei fuochi d'artificio. Gioco interrotto. Senza molti sorrisi in realtà. La partita riprende e Djokovic si porta sul 40-15. Due matchpoint.

Ma quando era pronto a servire il serbo è stato interrotto nuovamente dai fuochi d'artificio, giunti in modo incredibile sul più bello. Stavolta sorride Novak, pure perché era a un passo dal successo, in senso letterale.

Il successo arriva dopo poco, e cioè quando i fuochi scompaiono la partita si chiude. Djokovic vince e ci scherza pure su, perché quando firma con il pennarello la telecamera scrive: "Fireworks, yeah" e cioè "Fuochi d'artificio, yeah".

Djokovic contro Alcaraz disputerà la 57ª finale in un torneo 1000 e vivrà la quarta sfida con lo spagnolo che ne ha vinte due su tre, l'ultima a Wimbledon.