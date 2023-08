Alcaraz-Djokovic in finale all’ATP Cincinnati: orario e dove vedere la partita di tennis in TV e streaming Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si affronteranno stasera nella finale del torneo 1000 di Cincinnati. Il match inizierà non prima delle ore 22:30 e sarà trasmesso in TV da Sky.

A cura di Alessio Morra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Master 1000 Cincinnati di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La finale migliore possibile per il torneo 1000 di Cincinnati, l'ultimo grande appuntamento prima degli US Open. Perché stasera alle 22:30 ora italiana scenderanno in campo Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, il numero 1 e 2 del mondo, che si troveranno di fronte a un mese dalla finale di Wimbledon. Alcaraz sta disputando torneo eroico, ha vinto diverse battaglie, mentre Djokovic è stato un rullo compressore fin qui. La finale si terrà domenica 20 agosto alle ore 22:30. Diretta TV su Sky, canale 201, streaming possibile con Sky Go e NOW.

ATP Cincinnati, a che ora gioca Alcaraz contro Djokovic orario e programma

La finale del torneo maschile di Cincinnati tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si disputerà stasera e non inizierà prima delle ore 22:30. Prima si terrà la finale del torneo femminile: in campo la ceca Muchova e l'americana Coco Gauff.

Dove vedere Alcaraz-Djokovic in diretta TV e streaming

Sky detiene i diritti tv in esclusiva di tutti i tornei 1000 maschili. Quindi chi vorrà seguire Djokovic in diretta contro Alcaraz dovrà collegarsi su Sky Sport Tennis, canale 203. La finale non inizierà prima delle 22:30. Telecronaca di Elena Pero. La partita sarà visibile anche in streaming, con Sky Go o NOW.

Leggi anche Sinner subito fuori, i risultati del secondo turno del torneo ATP Cincinnati 2023

I precedenti tra Alcaraz e Djokovic

Questo sarà il quarto confronto diretto tra Alcaraz e Djokovic. Lo spagnolo è in vantaggio 2-1 ed ha soprattutto vinto l'ultimo giocato a Wimbledon, dove in una meravigliosa finale Carlos si impose dopo una battaglia durata 5 set.

US Open, il prossimo torneo di Alcaraz, Djokovic e Sinner

Tutti i big la prossima settimana si fermeranno, si alleneranno a New York dove dal 28 agosto al 10 settembre si disputeranno gli US Open, la quarta prova del Grande Slam. Alcaraz è campione in carica e giocherà dopo il successo di Wimbledon. Djokovic non vince a Flushing Meadows da diversi anni e vuole lo Slam numero 24. Ma grande attenzione c'è anche per Jannik Sinner, che giocherà dopo aver vinto il 1000 di Toronto.