Madison Keys racconta l’incubo degli appuntamenti per le tenniste: gli uomini “non capirebbero”

Madison Keys è sposata dallo scorso anno con Bjorn Fratangelo, ex tennista professionista suo connazionale che ha avuto una dignitosa carriera (numero 99 ATP nel 2016) e che oggi è anche il suo coach. La coppia si è conosciuta nel 2017 durante un allenamento in Florida e ha iniziato a frequentarsi poco dopo. Si sono promessi l'uno all'altra nel marzo del 2023 e hanno celebrato le nozze nell'autunno 2024. Una relazione che ha portato stabilità alla vita sentimentale della Keys, che oggi può sorridere parlando delle difficoltà di avere un appuntamento – e soprattutto di farne seguire qualcun altro – per una giocatrice di tennis.

Madison Keys spiega le difficoltà di uscire con qualcuno per una tennista: "Un incubo"

La 30enne tennista americana ha discusso con la collega e amica Jessica Pegula (che era presente al suo matrimonio lo scorso anno) delle conseguenze meno conosciute della loro professione, ovvero essere sempre in giro per il mondo senza poter mettere radici in alcun posto. Madison è tornata indietro negli anni a quando era una giovane ragazza che si stava facendo strada nel circuito (sarebbe poi arrivata al numero 5 al mondo, oggi è 7) e aveva paura di frequentare qualcuno per le inevitabili complicazioni che sarebbero sorte alla fatidica domanda sulla "prossima volta".

"Quando ho iniziato a uscire con qualcuno, è stato un incubo – ha raccontato la vincitrice dell'Australian Open 2025 al podcast ‘The Player's Box' – È stato letteralmente: ‘Non uscirò con nessuno perché non capirebbero'. Tipo: ‘Oh! Possiamo uscire stasera'. Ma poi: ‘In realtà starò via per otto settimane, quindi ci vediamo al mio ritorno?"‘.

Leggi anche Effetto Sinner, il nuovo elenco degli eventi sportivi che saranno trasmessi in chiaro è massiccio

Madison Keys col trofeo dell’Australian Open vinto all’inizio del 2025

E in effetti per riuscire a trovare il suo compagno di vita, la Keys ha dovuto cercare nel suo stesso ambiente. Non solo per avere al suo fianco qualcuno che capisse le esigenze e i tratti emotivi di una tennista professionista, ma anche – da un punto di vista più pratico – che si trovasse nei suoi stessi posti del mondo. Con Bjorn, insomma, tutti i tasselli sono andati finalmente a posto.