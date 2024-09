video suggerito

L'ultima provocazione di Kyrgios a Sinner sul doping: sfrutta un video di Federer per infangarlo Kyrgios torna ad attaccare Sinner sul caso Clostebol, approfittando di un post in cui coach Cahill parla di Federer.

A cura di Marco Beltrami

Nick Kyrgios torna alla carica contro Jannik Sinner. Ancora una volta il tennista australiano si è lasciato andare sui social per ribadire, alla sua maniera, di non credere all'innocenza del tennista numero uno al mondo nel caso Clostebol. Kyrgios questa volta ha utilizzato un commento velenoso ad un post relativo ad un intervento di Darren Cahill, coach di Jannik, su Roger Federer.

Kyrgios commenta in modo velenoso un post su Cahill-Federer, nuovo attacco a Sinner

L'esperto allenatore, connazionale di Kyrgios, nel video esalta l'ex tennista svizzero parlando di quanto lavorasse dietro le quinte e lontano dallo sguardo dei tifosi. Questi ultimi non si rendevano conto della fatica del "maestro" sottolineando invece quanto Federer fosse disinvolto in campo, come se quasi non necessitasse di lavorare duramente sul campo. Ecco che Nick Kyrgios a questo punto ha commentato, in modo assolutamente fuori contesto: "Ha usato la crema?".

Qual è il riferimento? In particolare si tratta di un chiaro modo di tirare in ballo proprio la crema contenente Clostebol e utilizzata appunto dall'ex fisioterapista di Sinner, Giacomo Naldi, per curare una ferita prima di un massaggio senza guanti al giocatore. Questa ricostruzione del tennista azzurro, ritenuta credibile dal tribunale indipendente che lo ha scagionato, ma non da Kyrgios a giudicare da questo commento provocatorio.

Ennesimo attacco di Kyrgios a Sinner sul caso Clostebol

Insomma ancora un attacco da parte del giocatore che ha preso di mira Sinner sin dal primo momento dell'ufficialità del verdetto. Non ha solo chiesto parità di trattamento rispetto ai suoi colleghi fermati preventivamente (dimostrando di non aver capito del tutto i motivi del mancato stop prolungato di Sinner), ma è andato decisamente oltre. Infatti oltre a chiedere una squalifica per il numero uno del mondo con queste parole: "Ti sottoponi a due test con una sostanza (steroide) vietata… dovresti stare via per 2 anni. Le tue prestazioni sono migliorate… Crema per massaggi… Sì, bello".

Non è finita qui però per l'australiano che è andato anche sul personale, con una squallida battuta sull'attuale compagna di Sinner, Anna Kalinskaya. Un boomerang che gli ha attirato addosso critiche a non finire. C'è stato anche chi ne ha chiesto l'esclusione dal ruolo di intervistatore agli US Open. Ora a Slam finito il nuovo attacco, con un tormentone infinito.