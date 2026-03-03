Tennis
video suggerito
video suggerito
Indian Wells 2026 di tennis

Lucrezia Stefanini minacciata dagli scommettitori del tennis: “Mi hanno mandato la foto di una pistola”

Lucrezia Stefanini dopo aver perso nelle qualificazioni del torneo di Indian Wells ha denunciato di essere stata minacciata da parte di alcuni tifosi che avevano puntato forte contro di lei.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Alessio Morra
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Indian Wells 2026 di tennis

Il tennis ormai da anni fa i conti con le scommesse e con le conseguenze peggiori possibili. Stavolta, in prima pagina, purtroppo, finisce Lucrezia Stefanini che da Indian Wells, dov'era andata per giocare le qualificazioni, ha denunciato qualcosa di terrificante. Dopo aver perso la sua partita la giocatrice in un video ha raccontato che qualcuno l'ha contattata dicendole che sarebbe stato meglio perdere. Nel messaggio Whatsapp anche la foto di una pistola: "Conoscevano anche i nomi dei miei genitori".

La denuncia di Lucrezia Stefanini

Nei giorni scorsi c'era stato il caso dello spagnolo Nicolas Sanchez Izquierdo, al Challenger di Rosario, il tennista aveva ricevuto minacce telefoniche, gli avevano ‘promesso' che avrebbero rapito un familiare in caso di vittoria di un determinato incontro. Una brutta storia, come quella di Lucrezia Stefanini che ha voluto denunciare tutto quello che ha subito a Indian Wells, dove ha giocato e perso nel primo turno di qualificazioni.

"Conoscevano i nomi di miei genitori"

La giocatrice toscana in un video pubblicato sul suo profilo Instagram ha detto di aver subito minacce e pressioni da parte di sconosciuti prima della partita persa con la tennista di Andorra Victoria Jimenez Kasintseva. Chi l'ha minacciata aveva scommesso grosse cifre contro di lei e non si è fatta scrupoli nel giocare sporco: "Mi hanno scritto su Whtasapp al mio numero personale, mi hanno inviato la foto di una pistola e mi hanno intimato di perdere. Conoscevano i nomi dei genitori e dove abito. Queste situazioni devono finire, non è giusto ricevere questo tipo di pressione per una partita. Nessuno mi impedirà di portare avanti la mia passione. Non mi farò intimidire".

Leggi anche
ATP Indian Wells 2026, il tabellone maschile e femminile: Sinner contro Duckworth o un qualificato, possibile semifinale con Musetti

Stefanini sconfitta in tre set a Indian Wells

Stefanini dice di aver denunciato tutto alla WTA e agli organizzatori del torneo di Indian Wells, che l'hanno sostenuta e protetta. La partita l'ha giocata e perse con il punteggio di 4-6 6-4 6-4 con Victoria Jimenez Kasintseva, impostasi dopo tre ore e un minuto di gioco.

Notizie
Tennis
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
coppa italia
Como-Inter, semifinale d'andata: Valle si divora il gol del vantaggio, è sempre 0-0
Perché Nico Paz era in panchina col Lecce ma ci sarà con l'Inter: fatale il pranzo con la squadra
Cesc chiama i nutrizionisti del Bodo e per migliorare il Como si affida alle sedute col drone
Serie A e 'VAR a chiamata': il fronte del "Sì" si allarga, ma i dati della C predicano prudenza
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Tennis
api url views