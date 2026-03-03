Lucrezia Stefanini minacciata dagli scommettitori del tennis: “Mi hanno mandato la foto di una pistola”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Indian Wells 2026 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il tennis ormai da anni fa i conti con le scommesse e con le conseguenze peggiori possibili. Stavolta, in prima pagina, purtroppo, finisce Lucrezia Stefanini che da Indian Wells, dov'era andata per giocare le qualificazioni, ha denunciato qualcosa di terrificante. Dopo aver perso la sua partita la giocatrice in un video ha raccontato che qualcuno l'ha contattata dicendole che sarebbe stato meglio perdere. Nel messaggio Whatsapp anche la foto di una pistola: "Conoscevano anche i nomi dei miei genitori".

La denuncia di Lucrezia Stefanini

Nei giorni scorsi c'era stato il caso dello spagnolo Nicolas Sanchez Izquierdo, al Challenger di Rosario, il tennista aveva ricevuto minacce telefoniche, gli avevano ‘promesso' che avrebbero rapito un familiare in caso di vittoria di un determinato incontro. Una brutta storia, come quella di Lucrezia Stefanini che ha voluto denunciare tutto quello che ha subito a Indian Wells, dove ha giocato e perso nel primo turno di qualificazioni.

"Conoscevano i nomi di miei genitori"

La giocatrice toscana in un video pubblicato sul suo profilo Instagram ha detto di aver subito minacce e pressioni da parte di sconosciuti prima della partita persa con la tennista di Andorra Victoria Jimenez Kasintseva. Chi l'ha minacciata aveva scommesso grosse cifre contro di lei e non si è fatta scrupoli nel giocare sporco: "Mi hanno scritto su Whtasapp al mio numero personale, mi hanno inviato la foto di una pistola e mi hanno intimato di perdere. Conoscevano i nomi dei genitori e dove abito. Queste situazioni devono finire, non è giusto ricevere questo tipo di pressione per una partita. Nessuno mi impedirà di portare avanti la mia passione. Non mi farò intimidire".

Stefanini sconfitta in tre set a Indian Wells

Stefanini dice di aver denunciato tutto alla WTA e agli organizzatori del torneo di Indian Wells, che l'hanno sostenuta e protetta. La partita l'ha giocata e perse con il punteggio di 4-6 6-4 6-4 con Victoria Jimenez Kasintseva, impostasi dopo tre ore e un minuto di gioco.