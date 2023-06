Lopez si ritira dal tennis, guarda un video in suo onore e si commuove: lo fa piangere Nadal Il torneo ATP di Maiorca è stato l’ultimo disputato in carriera da Feliciano Lopez. Dopo l’incontro dei quarti è stata organizzata una festa per lo spagnolo, che si è commosso quando ha visto Nadal dedicargli parole splendide in un video.

A cura di Alessio Morra

Il momento del distacco è sempre complicatissimo. Lo è in situazioni serie, importanti, ma lo è anche per gli sportivi che affrontano sempre con timore e tristezza il momento del ritiro dall'attività. Un lungo addio al tennis lo ha dato Feliciano Lopez, che aveva deciso di lasciare più di un anno fa, ma che poi ha deciso di continuare. Si è fatto il suo tour giocando alcuni dei suoi tornei preferiti ed ha deciso di salutare sull'amata erba ed a Maiorca ha chiuso la sua carriera. E nella festa che gli è stata fatta anche un duro come Lopez si è commosso, a farlo piangere è stato Nadal.

Dopo gli US Open dello scorso settembre aveva disputato solo il torneo di Gijon, poi nel 2023 ha giocato Acapulco, il challenger di Murcia e Barcellona prima dei tornei sull'erba di Stoccarda e del Queen's. Una bella passerella, elegante, com'è sempre stato il suo gioco. Una carriera di alto livello: 7 titoli vinti a livello ATP, quattro volte nei quarti a livello Slam, quattro successi in Coppa Davis.

Con un futuro già scritto, perché da anni è il direttore del 1000 di Madrid, Lopez si è approcciato al torneo di Maiorca dove a un certo punto sembrava potesse addirittura provare a vincere il titolo, ma alla fine è stato meglio così. Niente stress per una finale o una semifinale. Lopez nei quarti è stato sconfitto per 6-4 6-2 dal tedesco Hanfmann.

Finita la partita è scattata la festa. Una festa molto sobria, che gli hanno riservato gli organizzatori. In campo la compagna e il figlio, che era stato già presente nei giorni scorsi a bordo campo. Sul maxi-schermo è comparso uno splendido video nel quale si sono viste le perle di Feliciano Lopez e le immagini dei suoi successi più belli.

Lo spagnolo ha iniziato a commuoversi vedendo quel video, e non poteva essere altrimenti, poi le lacrime sono piovute quando è apparso in un video il suo grande amico, nonché padrone di casa, Rafa Nadal, fuori per tutti il 2023, che si era presentato lunedì in occasione del primo turno con Max Purcell. Rafa lo ha riempito di complimenti, ha ricordato la loro amicizia e ha chiuso il suo discorso dicendo: "Hai fatto il circuito più felice".