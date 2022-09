Laver Cup oggi, Berrettini sfida Auger Aliassime poi il doppio con Djokovic: dove vedere le partite in TV e streaming Matteo Berrettini scende in campo oggi nella seconda giornata della Laver Cup. Il tennista romano affronterà Auger-Aliassime. L’incontro inizierà alle ore 14. Berrettini e Djokovic giocheranno poi il doppio in serata.

A cura di Alessio Morra

Dopo l'addio al tennis di Roger Federer continua la Laver Cup 2022. A Londra, alla 02 Arena è in programma la seconda giornata della manifestazione che contrappone Europa e Resto del Mondo. La prima giornata è terminata sul punteggio di 2-2 in virtù dei successi di Ruud e Tsitsipas per l'Europa e di Dr Minaur per il Resto del Mondo, e del doppio vinto da Sock e Tiafoe su Federer e Nadal.

Pure in questa seconda giornata si disputeranno quattro partite, tre di singolare e una di doppio. I primi due singolari si disputeranno nel primo pomeriggio, poi in serata dalle 20 l'ultimo singolare e il doppio. Oggi ogni incontro vale due punti, quindi può ribaltarsi in modo totale il risultato.

Questo è anche il grande giorno di Matteo Berrettini. Il tennista romano, che per la seconda volta è stato convocato per la Laver Cup sostituisce Federer e scende in campo contro Auger Aliassime. Il match tra Berrettini e il canadese inizierà alle ore 14 e sarà il primo di giornata. 3-1 il bilancio nei confronti diretti in favore dell'italiano, che ha vinto sempre sull'erba.

Poi il romano scenderà in campo anche in doppio e giocherà in coppia con Novak Djokovic, chiamato a grandi fatiche. Perché la serata sarà tutta sua. Il serbo prima sfiderà Tiafoe, poi con Berrettini disputerà il doppio, in programma non prima delle 22:30, contro De Minaur e Sock.

A che ora gioca Berrettini oggi alla Laver Cup: l’orario della partita

La partita che disputerà Matteo Berrettini è stata programmata come prima di questo sabato 24 settembre. Il tennista romano, vincitore quest'anno dei tornei sull'erba di Stoccarda e del Queen's, scenderà in campo quindi esattamente alle ore 14 contro Felix Auger Aliassime, il miglior giocatore per classifica del Team World.

Dove vedere la partita Berrettini-Auger Aliassime oggi in TV: diretta e streaming

I diritti televisivi della Laver Cup per l'Italia sono stati acquistati da Discovery, che manderà in onda in esclusiva tutta la manifestazione. Eurosport trasmette l'evento. Per seguire la Laver Cup su Eurosport c'è bisogno o di un abbonamento a Sky o a DAZN. Ma naturalmente si può vedere la manifestazione intitolata a uno dei più grandi tennisti della storia anche su Discovery+.

Berrettini in doppio con Djokovic nella Laver Cup: l'orario del match

Matteo Berrettini è stato convocato quasi all'ultimo momento e da oggi entra in squadra al posto di Federer. Il tennista italiano dopo aver giocato contro Auger-Aliassime nel primo pomeriggio si riposerà e poi non prima delle 22:30 scenderà in campo nel doppio. E avrà un partner di lusso. Perché Berrettini giocherà con Djokovic. Dall'altra parte del campo De Minaur e Sock.