Laver Cup oggi, Berrettini gioca il doppio con Murray: dove vedere le partite in TV e streaming Matteo Berrettini scenderà in campo oggi in coppia con Andy Murray nel primo match di giornata della Laver Cup. L’incontro si disputerà alle ore 13. Berrettini sabato ha vinto due match.

A cura di Alessio Morra

Matteo Berrettini è diventato il grande protagonista della Laver Cup. Dopo il ritiro di Federer e il ritorno in Spagna di Nadal, il tennista italiano insieme a Novak Djokovic ha trascinato il Team Europe che ora conduce 8-4 contro il Team World. Berrettini ha battuto Auger-Aliassime, e ha vinto in doppio in coppia con Djokovic, nel mezzo ha ricevuto anche dei consigli pure da Federer. E oggi scenderà in campo ancora in doppio ma in coppia con un altro numero 1 del mondo e cioè il padrone di casa Andy Murray.

Berrettini e Murray disputeranno il primo incontro di giornate. Quindi grandi fatiche per Matteo che ha chiuso i suoi impegni del sabato nella tarda serata e alle ore 13 sarà in campo contro Auger Aliassime e Sock, un duo davvero molto temibile. L'incontro si potrà seguire in diretta TV su Eurosport.

A che ora gioca Berrettini oggi alla Laver Cup: l’orario della partita

Saranno dunque Berrettini e Murray ad aprire il programma della terza e ultima giornata della Laver Cup 2022. Il tennista italiano e lo scozzese cercheranno di blindare il successo dell'Europa, che conduce 8-4. Ci sono quattro incontri da giocare, ma le vittorie di oggi hanno un peso maggiore. Infatti ogni successo vale tre punti, quindi la squadra guidata da John McEnroe ha in teoria ancora la possibilità di ribaltare il risultato. Berrettini e Murray scenderanno in campo alle ore 13 contro Auger-Aliassime e Sock.

Dove vedere la partita Berrettini/Murray-Auger Aliassime/Sock oggi in TV: diretta e streaming

Berrettini/Murray contro Auger Aliassime/Sock disputeranno il primo incontro di giornata alle ore 13. Il match si potrà seguire in diretta TV su Eurosport, canale che possono seguire sia gli abbonati Sky (canale 210) che quelli di DAZN. In streaming Berrettini si può seguire tramite SkyGo, Now e Discovery+.

Il programma dell'ultima giornata della Laver Cup 2022

Sicuramente oggi si disputeranno due partite. L'Europa conduce 8-4 sul Team World nella Laver Cup. Le partite dell'ultima giornata valgono tre punti. Ciò significa che alla squadra europea per ottenere il quinto successo su cinque ‘bastano' due vittorie. Berrettini e Murray giocheranno contro Auger-Aliassime e Sock il primo incontro alle 13, a seguire toccherà a Djokovic contro Auger-Aliassime. L'ex numero uno avrebbe la possibilità di chiudere i conti qualora Berrettini e Murray vincessero il doppio. Se il team World vincerà una delle prime due gare di giornata si disputerebbe Tsitsipas-Tiafoe ed eventualmente decisivo sarebbe Ruud-Fritz.