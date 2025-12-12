L’ATP fa fuori Sinner dal premio per la sportività, ma lui è più forte: vince quello dei tifosi

Jannik Sinner ha vinto per il terzo anno di fila il premio "Fans' Favourite", ovvero quello che i tifosi di tennis di tutto il mondo attribuiscono – tramite votazione – al loro giocatore preferito, in questo caso tra i singolaristi. Una bella rivincita per il 24enne altoatesino – che ha chiuso al numero 2 mondiale la stagione – visto che questo è l'unico degli ‘ATP Awards 2025' a finire nella sua bacheca. Più esattamente, l'unico la cui assegnazione non dipende dalla medesima ATP, ma esclusivamente dai tifosi di tutto il mondo, che votano sul sito dell'associazione che organizza il circuito di tennis maschile. "Grazie", ha subito postato Sinner in risposta su X. Solo Roger Federer ne ha vinti più di lui.

Jannik Sinner vince per il terzo anno di fila il premio di tennista preferito dai tifosi di tutto il mondo

Qua non ci sono candidature stabilite ‘a monte' tra cui scegliere, non c'è alcun filtro ‘politico': semplicemente decidono i tifosi. La terza vittoria consecutiva di Sinner significa fondamentalmente una cosa: che a dispetto delle accuse gratuite e del tutto infondate (come abbondantemente dimostrato) circa le sue responsabilità nella vicenda della positività al Clostebol, con successiva squalifica patteggiata, la sua popolarità planetaria è sempre al massimo livello. Alla gente piace il modo di porsi di Jannik, la sua genuinità e correttezza, qualcosa che va oltre i sei tornei vinti quest'anno (tra cui due del Grande Slam, Australian Open e Wimbledon). In una parola: il suo essere un vero uomo di sport.

Sinner era stato fatto fuori dalle nomination per il premio Edberg, destinato al tennista più sportivo

E tuttavia l'ATP lo aveva fatto fuori – con una certa sorpresa, proprio perché è difficile pensare a un tennista meno sportivo di Sinner, come dimostrano i suoi tanti gesti verso avversari, raccattapalle, giudici e tifosi – dallo ‘Stefan Edberg Sportsmanship Award', ovvero il premio destinato al tennista con più fairplay per il 2025. Quattro erano i candidati: Auger-Aliassime, Dimitrov, Ruud e Alcaraz, che ha vinto il riconoscimento.

Ovviamente tutti degni di essere in lizza per il premio, parliamo di atleti correttissimi, ma l'esclusione di Sinner aveva fatto venire qualche retropensiero: qualcuno aveva ipotizzato che i giornalisti dai cui voti sono uscite le nomination avessero voluto evitare polemiche e soprattutto eventuali critiche alla sua inclusione, col ripetersi di sgradevoli illazioni su Jannik. Insomma, i giornalisti della ‘International Tennis Writers' Association' avrebbero preferito non votarlo per evitare di dover giustificare la nomination di un giocatore che ha comunque scontato una sanzione per doping nell'anno solare.

I quattro candidati per il 2025 al premio fairplay intitolato a Stefan Edberg

Il video di ringraziamento di Sinner: "Mi date tanta energia e amore, è la sensazione più bella"

Poco male, visto che si parla di premi che contano il giusto, fatto sta che un riconoscimento a Sinner quest'anno l'ATP lo ha dovuto comunque dare, quello deciso dai tifosi, ringraziati da Jannik in un video: "Grazie mille per aver votato per me – ha detto il campione azzurro – Vincere ancora una volta il premio ‘Fans' Favourite' significa tutto per me, soprattutto grazie a voi. È stato un anno molto intenso, ma mi date tanta energia e amore, soprattutto quando scendo in campo e gioco davanti a voi. È la sensazione più bella per noi tennisti, quindi grazie di cuore. Mi preparerò al meglio per essere pronto per il prossimo anno e ci vediamo tutti molto, molto presto".