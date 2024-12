video suggerito

La stagione di Berrettini inizia male: ko contro Thompson, brutte notizie per gli Australian Open Matteo Berrettini subito fuori a Brisbane contro Jordan Thompson. Si complicano i piani in vista degli Australian Open.

A cura di Marco Beltrami

Matteo Berrettini saluta subito il torneo di Brisbane. Esordio stagionale da metabolizzare in fretta per il numero 34 del ranking ATP, che si è arreso in rimonta con il risultato di 3-6 6-3 6-4 al padrone di casa e 26° giocatore al mondo Jordan Thompson. Una battuta d'arresto che complica i piani di Matteo in vista degli Australian Open dove, a meno di colpi di scena,non sarà testa di serie con il rischio di un tabellone tutt'altro che semplice.

Berrettini fuori a Brisbane, buon avvio e poi calo alla distanza

Eppure era iniziato benissimo il match di Berrettini che sembrava quello visto nel finale della scorsa stagione quando ha fatto sognare l'Italia in Coppa Davis. Dopo il primo parziale però qualcosa ha iniziato ad incrinarsi per il capitolino, meno incisivo e protagonista di qualche errore di troppo nei momenti decisivi. Già nel secondo parziale, nonostante un controbreak che sembrava poter rimettere il match sui binari giusti, Thompson è stato più sul pezzo approfittando del calo dell'avversario.

Maggiore battaglia nel terzo set, dove Berrettini non ha potuto contare sul suo miglior dritto, quantomeno con costanza, con un ritorno alle lacune del passato sul rovescio dimostrandosi meno implacabile al servizio del solito. Thompson che ha fatto il suo, si è portato a casa una vittoria pesante che gli permette così di proseguire il suo cammino davanti ai tifosi aussie. Al secondo turno incrocerà Michelsen.

Delusione Berrettini, cosa succede ora

Inevitabile la delusione per Berrettini per un match che alla vigilia sembrava alla sua portata. Sarebbe stato un bel modo di iniziare una stagione che per lui dovrebbe essere quella del definitivo riscatto. Ora bisognerà capire anche quali saranno gli sviluppi nel suo team, se questa battuta d'arresto cambierà i suoi piani e se e quando arriveranno novità sul possibile inserimento di altre figure oltre al tanto atteso nuovo coach.