video suggerito

La reazione di Sinner mentre ascolta cosa ha detto Alcaraz agli Australian Open: “Ah, stai ridendo?” Jannik Sinner dopo la vittoria con Jarry si è lasciato andare ad una risata prima di rispondere ad una domanda sugli obiettivi negli Slam di Alcaraz. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo la vittoria su Jarry, all'esordio negli Australian Open, Jannik Sinner è stato ospite ai microfoni di ESPN. Qui il numero uno al mondo è stato stuzzicato sulla rivalità con Carlos Alcaraz, e in particolare sui propositi del suo rivale spagnolo. Ne è nato un siparietto simpatico con il tennista italiano che si è lasciato andare alle risate.

Sinner e gli obiettivi di Alcaraz nel 2025, si parte dagli Australian Open

La padrona di casa e la tennista danese Wozniacki, hanno incalzato il numero uno al mondo sottoponendo alla sua attenzione, quello che è l'obiettivo di Carlitos, ovvero la vittoria di tutti gli Slam al contrario di quanto accaduto nella scorsa stagione quando i due si divisero in egual numero i titoli. Di fronte a questa affermazione a Sinner è scappata una risatina, anche perché è lui il campione in carica e uomo da battere agli Australian Open.

Una reazione che non è sfuggita ai due volti di ESPN che hanno dunque chiesto lumi a Jannik: "Oh ridi? Non può farcela?". Il primo giocatore del ranking ha spiegato: "Lo capisco. So cosa gli manca, ovvero il Grande Slam in carriera. Ma sapete ci sono molti altri che lo vogliono quindi vediamo che succede. Mai dire mai. Due settimane sono molto lunghe".

Sinner rilassato dopo la vittoria con Jarry al primo turno in Australia

Dunque già sarà molto difficile trionfare agli Australian Open, torneo che Jannik Sinner ha vinto nella scorsa stagione. Per questo il segreto dell'azzurro è cercare di essere il più ottimista possibile proprio come fa Alcaraz: "Lui dice sempre di cercare di essere il più positivo possibile nei momenti difficili e poi vedremo". Il numero uno al mondo ha poi voluto scherzare con Wozniacki, nella nuova veste di commentatrice: "Avete molto lavoro da fare, dal primo all'ultimo punto. Buona fortuna. Il mio lavoro è finito oggi".

Insomma molto disteso Sinner che si è tolto il peso dell'esordio agli Australian Open e ora potrà godere di due giorni di "recupero" prima del match contro Schoolkate in programma giovedì.