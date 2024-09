video suggerito

La frase motivazionale di Cobolli ad Alcaraz in diretta che ha disorientato i tifosi di Sinner I tifosi di Sinner hanno storto il naso davanti al discorso motivazionale pronunciato da Cobolli ad Alcaraz: le parole di incoraggiamento sono state lette come un affronto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È bastata una frase di Flavio Cobolli alla Laver Cup per scatenare la polemica: il tennista romano ha fatto un discorso motivazionale a Carlos Alcaraz, impegnato in campo in quel momento, ma un passaggio in particolare ha fatto infuriare tutti i tifosi di Jannik Sinner che si sono sentiti offesi dalle parole dello sportivo. Un vero e proprio malinteso, visto il contesto in cui il discorso è stato pronunciato.

Le parole di Cobolli ad Alcaraz

Sorrisi e volti distesi alla Laver Cup di Berlino, dove per un momento Cobolli è diventato il mental coach personale di Alcaraz. Lo spagnolo stava rifiatando durante il match contro Ben Shelton quando il suo collega gli si è presentato alle spalle per motivarlo e dargli coraggio. Un gesto semplice, accompagnato dalle risate di complicità fra i due, ma i tifosi di Sinner sono andati su tutte le furie quando hanno ascoltato il discorso dell'italiano.

Cobolli, nel tentativo di incoraggiare Alcaraz, ha cercato di dargli alcuni suggerimenti e ha poi chiuso il discorso motivazionale con una frase: "Sei il migliore del mondo, ricordatelo". È stata l'inizio della discordia tra il romano e i tifosi di Sinner che si sono sentiti traditi da questa affermazione, detta oltretutto al rivale principale dell'altoatesino.

Leggi anche Flavio Cobolli convocato per la Laver Cup 2024, capitan Borg lo ha scelto a sorpresa

La contestazione dei tifosi di Sinner

L'incitamento detto in un momento di scherzo e di relax è stato preso fin troppo seriamente da tantissimi tifosi italiani che sui social hanno dato vita alla protesta. In tanti hanno contestato a Cobolli di aver dimenticato che il vero numero uno è azzurro come lui e che avrebbe potuto risparmiare quella frase al rivale di Sinner.

Qualcuno ha dato la colpa di tutto all'invidia che l'italiano coverebbe nei confronti del vero numero uno del ranking, altri invece hanno soltanto sottolineato l'immaturità del tennista in un momento del genere. Ma c'è anche chi ha provato a difenderlo analizzando il contesto: quello di Cobolli era una semplice frase di incoraggiamento nei confronti di Alcaraz che era impegnato in una partita difficile e non c'è niente che possa ledere all'onore di Sinner.