La foto di Tsitsipas spopola, ma potrebbe essere un indizio sul futuro di Federer Stefanos Tsitsipas ha postato una foto su Twitter in cui lo si vede risvegliarsi con al fianco una racchetta di Federer, quell’immagine può rappresentare un indizio per il futuro.

A cura di Alessio Morra

L'addio al tennis di Roger Federer non ha solo colpito milioni di tifosi dello svizzero e appassionati di tennis, ma anche tanti giocatori non sono rimasti indifferenti. Il gruppo di tennisti tristi è foltissimo, a cominciare da Nadal, seguito a ruota da tutti gli altri big di ieri e di oggi. Stefanos Tsitsipas non ha mai fatto mistero di essere un grande tifoso di Roger e di averlo eletto a mito sin da quando era ragazzino. Il greco ha omaggiato ulteriormente il suo eroe e lo ha fatto in modo del tutto originale.

Il tennista greco, che ha vissuto una seconda parte di stagione pessima e che ha detto di voler rigiocare la sfida di Wimbledon con Kyrgios, ha postato una foto che di primo acchito è stata d'impatto ma andava senz'altro interpretata. Perché si vede il numero 4 della classifica mondiale a letto che dorme (o finge di dormire) al suo fianco solo una racchetta. Che si capisce poi che non essere una racchetta come tutte le altre. Perché quella apparteneva, proprio, a Roger Federer.

Lo si capisce dal fatto che è firmata da Federer e che è della stessa marca che ha utilizzato per una vita l'otto volte vincitore di Wimbledon. Ovviamente a valanga sono arrivati commenti e like più per Federer che per Tsitsipas, che è diventato improvvisamente invidiatissimo perché possiede una delle racchette con cui Re Roger ha giocato l'ultima partita della sua carriera alla Laver Cup.

E chissà se questa immagine non nasconda anche un indizio. Perché Tsitsipas, che da anni è sempre sul punto di fare il grande salto ma non ci riesce mai, potrebbe essere uno dei pochissimi a chiedere, non subito ma non in futuro lontano, chiedere a Federer di diventare il suo allenatore. Solo con Roger potrebbe fare l'ultimo grande step e solo Federer potrebbe spodestare papà Apostolos, che da anni è il primo coach di Tsitsipas.