La favola del tennista semisconosciuto emoziona anche lo sconfitto Medvedev: “Mi hai distrutto” Tim van Rijthoven, numero 205 del ranking che aveva trovato spazio nel tabellone di ‘s-Hertogenbosch grazie ad una wild card e non aveva mai vinto una partita nel circuito principale ATP, ha conquistato il titolo battendo il numero due al mondo.

A cura di Marco Beltrami

La stagione dell'erba è iniziata benissimo per i colori italiani, con il successo di Matteo Berrettini a Stoccarda. Quasi in contemporanea, nei Paesi Bassi, andava in scena la finale del torneo di ‘s-Hertogenbosch, con un esito assolutamente inaspettato. Il Libema Open ha regalato una bellissima storia di sport, tra le più belle di questa stagione. A trionfare sull'erba oranje è stato un giocatore semi-sconosciuto, ovvero Tim van Rijthoven, numero 205 del ranking che aveva trovato spazio nel tabellone grazie ad una wild card. Una gioia incontenibile per il 27enne che prima di questa settimana da sogno non aveva mai vinto una partita nel circuito principale ATP.

Ha battuto un top 20, come Fritz, un top 10 come Auger Aliassime e infine si è superato battendo in finale il numero 2 al mondo Medvedev, che a partire da domani sarà il nuovo leader del ranking ATP. Tim van Rijthoven, forse non avrebbe mai immaginato che il suo torneo di ‘s-Hertogenbosch si chiudesse così. La sua unica partecipazione in un torneo del circuito principale ATP risaliva al 2016 a Winston-Salem. Poi tanta gavetta, prima a livello juniores e poi di challenger. Un vero e proprio carneade che è riuscito a diventare il vincitore di un torneo ATP con la posizione più bassa della stagione.

E invece con una cavalcata trionfale e dopo aver messo al tappeto le prime tre teste di serie del tabellone, si è steso sull'erba olandese quasi incredulo. La sua è una vera e propria favola che ha fatto sognare il pubblico di casa, che lo ha letteralmente adottato: basti pensare che lui è originario di una zona a 70 chilometri dal circolo. Grazie alla vittoria nella finale su Medvedev, van Rijthoven farà un balzo impressionante nella classifica ATP, portandosi dalla 205a a ridosso della 100a posizione. Adesso potrà entrare di diritto nel tabellone principale di alcuni dei tornei più importanti del circuito.

Subito dopo la conclusione del match contro il futuro numero uno al mondo Medvedev (da domani la classifica sarà aggiornata e scavalcherà Djokovic), van Rijthoven non è riuscito a trattenere l'emozione. Il russo dal canto suo gli ha dedicato parole simpaticissime nel suo stile: "Congratulazioni Tim, settimana fantastica. Prima volta in un torneo ATP e subito distruggi il numero due al mondo in due set".