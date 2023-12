La classifica dei tennisti più pagati nel 2023: negato a Djokovic un ricco bonus da 5 milioni Novak Djokovic è il tennista che ha guadagnato di più nella scorsa stagione dai tornei, ma ha dovuto rinunciare ai soldi provenienti dal Bonus Pool a causa del numero di Masters disputati. Quarto Sinner. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

È tempo di fare i conti in tasca ai tennisti per la stagione 2023. Mentre i campioni della racchetta sono già alle prese con la preparazione della prossima annata sportiva, sono stati resi noti i guadagni complessivi ottenuti in quella scorsa. Il più ricco è stato Novak Djokovic con poco meno di 16 milioni di dollari. E pensare che Nole ha dovuto anche rinunciare ad ulteriori introiti legati al cosiddetto bonus pool. Gloria anche per Jannik Sinner che è il quarto tennista in termini di guadagni.

15.952.044 dollari. A tanto ammonta il tesoretto incassato da Novak Djokovic nel 2023 in termini di prize-money. Questa cifra non comprende i soldi provenienti dal bonus pool, azzerato nei suoi confronti. Ma in cosa consiste questo speciale bonus? Si tratta di un premio che l'ATP riserva ai migliori tennisti della stagione: in pratica vengono garantiti 1.3 milioni di dollari ai migliori 5 giocatori negli eventi ATP 500 e 20 milioni di dollari per i 30 uomini con il maggior numero di punti negli eventi di livello 1000 e nelle Finals ATP.

Novak Djokovic avrebbe dovuto ricevere conti alla mano 4.5 milioni di dollari dall'ATP per il bonus pool ma gli è stato negato in termini di regolamento in quanto non ha avuto abbastanza presenze nei tornei Masters 1000 (ha saltato infatti Indian Wells e Miami per le norme Covid, e poi il Master di Madrid). Il serbo ne ha giocati solo quattro su nove in questa stagione ma, aveva un vantaggio così grande in termini di premi in denaro che è rimasto al primo posto nella classifica dei Paperoni.

In effetti, l'intera classifica dei primi 10 è rimasta la stessa prima e dopo i pagamenti aggiuntivi. Nonostante abbia giocato solo 12 eventi, il dominio di Djokovic negli eventi più prestigiosi (come 3 dei 4 slam, e le Finals) gli ha permesso di vincere il quinto premio in denaro più alto di sempre in una stagione. È comunque arrivato ben al di sotto del suo record di 21,1 milioni di dollari nel 2015, o di 27,1 milioni di dollari nel 2022.

In un anno eccezionale dal punto di vista dei guadagni sono stati 4 i giocatori che hanno guadagnato almeno 10 milioni di dollari grazie ai loro risultati in campo. Alle spalle di Djokovic ecco Carlos Alcaraz con 15,2 milioni di dollari (4,4 milioni di dollari di bonus pool), l'ex campione degli US Open Daniil Medvedev che si è assicurato 11,5 milioni di dollari (2,3 milioni di dollari di BP) e il nostro Jannik Sinner ha raggiunto i 10,5 milioni di dollari (2,1 milioni di dollari) in un anno eccezionale.

Il discorso dei Bonus Pool ha sollevato non poche critiche. In tanti hanno sollevato perplessità sul fatto che i soldi extra vengano assegnati ai primi giocatori del mondo (in passato venivano premiati solo i primi 12 giocatori del circuito, ora si è passati a 30) che poi sono quelli che già dai tornei incassano cifre importanti. Con quelle somme si potrebbero aiutare i giocatori professionisti che non hanno le stesse possibilità dei top, e devono far fronte a spese importanti per sostenere i toreni in giro per il mondo.

La classifica dei tennisti più pagati nel 2023

Novak Djokovic 15.95 milioni (bonus pool 0) Carlos Alcaraz 15.2 milioni (bonus pool 4.43 milioni) Daniil Medvedev 11.55 milioni (bonus pool 2.31 milioni) Jannik Sinner 10.46 milioni (bonus pool 2.11 milioni) Andrey Rublev 6.57 milioni (bonus pool 1.08 milioni) Alexander Zverev 5.64 milioni (bonus pool 718mila) Stefanos Tsitsipas 5.49 milioni (bonus pool 636mila) Holger Rune 4.95 milioni (bonus pool 783mila) Hubert Hurkacz 4.8 milioni (bonus pool 900mila) Taylor Frtiz 4.02 milioni (bonus pool 543mila) Casper Ruud 3.47 milioni (bonus pool 325mila) Alex De Minaur 3.38 milioni (bonus pool 441mila) Grigor Dimitrov 3.18 milioni (bonus pool 435mila)