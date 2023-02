Kyrgios ne ha per tutti: “McEnroe, Sampras e Agassi non sopravviverebbero nel tennis attuale” Nick Kyrgios è fermo a causa di un infortunio al ginocchio e parla molto. Il tennista australiano dopo aver nutrito dubbi sulla costruzione delle Piramidi e lo sbarco sulla Luna ha ridimensionato tre miti del passato: McEnroe, Sampras e Agassi.

Questa settimana si disputano tre tornei ATP. Ma nonostante in campo ci siano giocatori di livello, su tutti Carlos Alcaraz, l'attenzione massima l'ha conquistata Nick Kyrgios, che invece è fermo ai box dopo l'operazione al ginocchio che gli ha impedito di giocare gli Australian Open. L'australiano, che recentemente è stato assolto dalle accuse di aggressione alla ex fidanzata, ha tanta voglia di parlare e dopo aver nutrito dei dubbi sulla costruzione delle piramide ha usato parole durissime per tre miti del tennis, tre giocatori che hanno scritto la storia di questo sport ma che secondo Kyrgios oggi non riuscirebbero a essere all'altezza.

Nel podcast ‘Impaulsive', Kyrgios non si è fatto molti problemi a mettere in discussione John McEnroe, Pete Sampras e André Agassi. Tre tennisti americani che tutti assieme hanno vinto quasi trenta prove dello Slam e sono stati a lungo al numero 1 ATP. Secondo il finalista di Wimbledon 2022 tutti e tre non sarebbero al vertice se giocassero adesso: "In nessun modo McEnroe, Sampras o Agassi potrebbero sopravvivere nel tennis di oggi. Michael Jordan non avrebbe problemi a stare al livello dei migliori anche nel 2023, ma per loro (Agassi, Sampras, McEnroe ndr.) non ci sarebbe nessuna speranza".

Sampras e Agassi che si sono eclissati non gli risponderanno, McEnroe, che pure è sempre stato prodigo di belle parole per Nick invece sì, a maggior ragione dopo aver sentito anche: "John è un bravo ragazzo, anche se un po’ matto".

Ha messo in dubbio lo sbarco sulla luna e pensa che gli extraterrestri abbiano costruito le piramidi Kyrgios, che ha usato parole meravigliose per la sua fidanzata che è riuscita a dargli la spinta giusta e che gli ha fatto cancellare il problema con l'alcol: "Bevevo ogni giorno, bevevo anche quando dovevo giocare partite importanti. Ora è tutto diverso, bevo ma con moderazione e solo occasionalmente. Da quando c'è Costeen sto giocando il miglior tennis della mia carriera, non ho un allenatore ma c'è sempre lei accanto a me, che mi spinge e mi incoraggia".