Kyrgios infanga Sinner dopo la sua presenza alla settimana della moda di Milano: “Fa la vittima” Il tennis australiano ha attaccato ancora una volta sui social il campione italiano. Lo ha fatto a corredo di un commento sarcastico di un utente su Sinner presente alla Milano Faschion Week. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Nick Kyrgios è uno dei più acerrimi detrattori di Jannik Sinner per il caso Clostebol. Il tennista australiano, oggi opinionista tv, non risparmia attacchi diretti, battute al veleno e commenti sui social per minare la credibilità del numero uno al mondo di tennis. Gli dice di tutto, senza risparmiare allusioni poco eleganti anche all'attuale compagna, Anna Kalinskaya. L'ultima sortita fa riferimento al post sarcastico di un utente che, nel riprendere la foto del campione alla Milano Fashion Week, ironizza sulla vicenda doping che ha solo lambito l'azzurro. "Sì, certo, non è successo niente… fratello, lui è la vittima", è la frase che Kyrgios utilizza per sottolineare ancora una volta palese sfiducia nel vincitore degli US Open. Lo ritiene colpevole di aver barato, a differenza invece della versione degli organi ufficiali che non hanno rilevato alcuna malafede o condotta ancora più grave nella posizione di Sinner.

La riposta tagliente di Kyrgios al post di un utente su Sinner

Con ogni probabilità attendeva solo il momento giusto per piazzare l'ennesimo affondo. Appena ha trovato margine, lo ha estratto dal proprio repertorio. A dargli l'opportunità è stata questa riflessione condivisa su X: "Facciamo finta che i test antidroga falliti non siano mai avvenuti e che tutto continui come se nulla fosse successo?", è il messaggio a corredo della foto di Sinner che sfila sul red carpet della moda milanese. Per Kyrgios è stato come ricevere una palla comoda, comoda sotto rete per schiacciarla senza pietà in campo avversario.

Il commento su X di un utente a correndo di un post su Sinner alla Milan Fashion Week.

"Una crema, sì, ridicolo", fu una delle prime sortite di Kyrgios quando venne diffusa la notizia che riguardava il numero uno al mondo. Non ha mai creduto alla sua innocenza, chiedendo una punizione durissima e avanzando forti perplessità perfino sullo strano trattamento riservato a Sinner: a suo dire, la pratica sarebbe stata chiusa troppo in fretta. Pochi giorni dopo tornò sull'argomento con un'altra pesante illazione nonostante le documentazioni mediche ufficiali avessero negato qualsiasi miglioramento delle prestazioni.

Più di recente, ha aggiustato il tiro ma il filo conduttore è sempre lo stesso: per lui Sinner è solo uno che è riuscito a farla franca. Dopo la vittoria di Jannik in finale agli US Open contro Fritz spese parole d'elogio e d'incoraggiamento per lo sconfitto, ignorando completamente l'azzurro che in America ha conquistato il secondo slam della carriera (dopo gli Australian Open). E rincarò la dose qualche ora dopo aggiungendo nel corredo accessorio di allusioni un'altra stoccata: "Siamo testimoni della grandezza", disse ma dietro quelle parole ironiche c'era solo l'ennesimo riferimento alla vicenda doping.