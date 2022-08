Kyrgios incorreggibile, chiede aiuto ad una spettatrice: che show a Washington Nick Kyrgios torna a giocare a Washington e regala ancora una volta spettacolo. Prova dominante contro Giron e show con una spettatrice.

A cura di Marco Beltrami

Nick Kyrgios non è uno abituato a deludere le aspettative, soprattutto in termini di "spettacolo" in campo. L'australiano è tornato a giocare dopo la bella cavalcata che gli ha permesso di raggiungere la finale di Wimbledon dove è stato battuto da Novak Djokovic. Esordio più che convincente per il numero 63 del ranking ATP al primo turno del Citi Open di Washington, torneo che ha vinto nel 2019.

Nella sfida contro Giron, Nick non si è lasciato distrarre dal polverone sollevato nelle ore precedenti dal suo annuncio a sorpresa su Instagram: niente Laver Cup per Kyrgios, che ha ufficializzato di non voler far parte della squadra del Team World in occasione dell'evento in programma a fine settembre. Una grave perdita per la competizione, con l'aussie dunque che non darà il suo contributo nella battaglia contro il Team Europe che può contare sui quattro moschettieri Novak Djokovic, Andy Murray, Roger Federer e Rafael Nadal.

Chi giocherà dunque ora nel Team World? Toccherà a Diego Schwartzman, Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz e Jack Sock provare ad impensierire i rappresentanti del vecchio continente. La decisione è stata motivata così da Kyrgios: "Niente Laver Cup, volevo farvi sapere che ho scelto di trascorrere quel tempo a casa con la mia famiglia e la mia bellissima fidanzata".

Mentre gli organizzatori della Laver Cup probabilmente si disperavano per la comunicazione di Kyrgios, lui scendeva in campo contro Marcos Giron in quel di Washington. Una prova letteralmente dominante per l'australiano che in appena un'ora di gioco ha chiuso 6-3, 6-2 guadagnando così l'accesso al secondo turno dove affronterà Tommy Paul. Il suo punto di forza è stato senza dubbio il servizio, come confermato dai 12 ace e dagli appena 12 punti persi sui suoi turni in battuta.

E non sono mancati così come sempre i momenti sopra le righe. Oltre alle giocate a sorpresa, e ai siparietti con l'arbitro, ecco il solito show con i tifosi. Ancora una volta Nick Kyrgios si è mostrato incorreggibile, scatenando gli applausi di tutto il pubblico presente. Dopo essersi guadagnato tre match point, l'australiano si è avvicinato ad una tifosa presente a ridosso del campo, e ha intrattenuto con lei un fitto conciliabolo. Cosa le ha chiesto? "Dove vuoi che io serva?". Dopo aver ricevuto l'indicazione dalla sostenitrice, che non riusciva a smettere di ridere, ecco che Kyrgios ha messo in pratica il consiglio archiviando la pratica. Non sarebbe lui se non ci regalasse questi spettacoli.