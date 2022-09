Kyrgios colpito da un dettaglio nella foto iconica di Federer e Nadal: “Non dovevi dirlo, idiota” Kyrgios durante le fasi finali della Laver Cup si è unito al coro di messaggi per Federer con un post però che ha fatto discutere. Ha tirato in ballo Nadal e Federer.

A cura di Marco Beltrami

Nick Kyrgios è stato uno dei grandi assenti della Laver Cup. Il tennista australiano reduce da un'ottima stagione in cui ha raggiunto anche la finale di Wimbledon, ha preferito trascorrere del tempo con la sua famiglia ma ha comunque partecipato a suon di post sui social al primo storico successo del Team World sul Team Europe. Oltre a questo, anche Kyrgios ha partecipato al coro di messaggi e reazioni per l'addio di Roger Federer. Il suo post però, come spesso accade, ha fatto discutere facendo arrabbiare anche molti tifosi.

Prima dell'inizio della Laver Cup, Kyrgios aveva dedicato uno splendido messaggio per rendere omaggio a Federer. Una serie di scatti condivisi, accompagnati da queste belle parole: "Nessuno giocherà mai come te, goditela Roger. È stato un onore. Beato me che ho potuto guardare questo livello di gioco in campo un paio di volte. Grazie". Solo applausi dunque per Nick, che aveva ricevuto tantissimi commenti che apprezzavano la sua celebrazione del "maestro" svizzero.

Le cose però non sono andate nello stesso modo, dopo il doppio d'addio di Federer che in coppia con Nadal, è stato battuto dal team americano formato da Sock e Tiafoe. Le immagini di quanto accaduto al termine della sfida, con il commovente tributo a Roger, e il saluto di compagni e avversari sono ancora negli occhi di tutti. Kyrgios ha usato proprio una foto di queste scene per un commento che è risultato fuori luogo per molti utenti, che poi hanno ribattuto anche su Twitter.

Nell'immagine si nota Federer commosso in primo piano, con alle sue spalle, Nadal in lacrime e Djokovic sorridente che applaude. Questo il post d'accompagnamento del giocatore australiano sotto un laconico "Arrivederci al re": "Un commento ironico per sottolineare scherzosamente come il sorriso di Nole fosse in realtà legato alla minore concorrenza per trionfare nei titoli dello Slam, con il serbo che a quota 21 spera di raggiungere e superare ora Rafa che lo precede di uno, con Federer fermatosi a 20.

il post di Kyrgios che ha fatto discutere

In tanti hanno considerato di cattivo gusto le parole di Kyrgios e il dettaglio sottolineato, soprattutto in un contesto come quello della Laver Cup dove tutti sembravano molto colpiti dall'addio di Roger Federer. Invece di sottolineare l'emozione di Rafa, di Roger e anche di Nole, Nick ha preferito scherzarci su, facendo riferimento anche ai risultati. Un'utente di nome Amy ha cinguettato su Twitter: "Nessuno piangerà quando NK andrà in pensione. A meno che non siano lacrime di gioia", seguita da Audrey: "Una volta idiota, sempre idiota. Alcuni di voi avevano bisogno di ricordarlo", e poi ancora: "Non posso credere che abbia l'audacia di dirlo!!! È stata una serata così emozionante e pensa che dire questo sia appropriato, che idiota". Ancora una volta dunque l'australiano ha dovuto pagare dazio al suo personaggio.