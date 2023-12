Kyrgios apre un profilo su OnlyFans: “So cosa vogliono vedere i miei tifosi”. A costo sorprendente Nick Kyrgios ha annunciato il suo sbarco su OnlyFans, la piattaforma online che offre servizi di intrattenimento – per lo più per adulti – tramite abbonamento. Il 28enne tennista australiano è più vicino al rientro dopo il lungo infortunio.

Nick Kyrgios potrebbe finalmente rientrare all'Australian Open del prossimo gennaio dopo la lunga assenza dai campi per il suo problema al ginocchio: non avendo richiesto la possibilità di avvalersi del ranking protetto (che l'ATP mette a disposizione dei lungodegenti per preservarne la classifica), il 28enne tennista di Canberra aspetta una wild card dalla sua Federazione per entrare in tabellone, cosa che al momento peraltro non è ancora sicura. Intanto l'estroso Nick diversifica i suoi interessi: dopo l'esperienza da commentatore televisivo alle Finals di Torino, ecco lo sbarco a sorpresa su OnlyFans, la piattaforma online che offre servizi di intrattenimento – per lo più per adulti – tramite abbonamento.

Kyrgios, che ha vinto il suo primo titolo del Grande Slam nel doppio maschile agli Australian Open lo scorso anno, raggiungendo poi la finale a Wimbledon e perdendola contro Djokovic, ha annunciato cosa bisognerà aspettarsi dal suo profilo: "Lanciare OnlyFans è stato un gioco da ragazzi. Stanno rivoluzionando i social e io volevo farne parte. Gli atleti non possono più semplicemente scendere in campo, dobbiamo presentarci anche online. Voglio creare, produrre, dirigere e possedere contenuti. Questo è il futuro. Sono anni che parlo direttamente con i miei tifosi e so cosa vogliono vedere".

"Certo, ci saranno palline da tennis, consigli, trucchi e dietro le quinte – ha continuato Kyrgios – ma potranno anche vedere tutti i diversi lati di me. Giochi, tatuaggi , il mio lato intimo: è tutto sul tavolo e porterò con me i miei tifosi". Il campione australiano ha fatto una bella sorpresa per quanto riguarda il costo dell'abbonamento al suo profilo, che sarà gratuito. Del resto con quasi 12 milioni di euro vinti finora in carriera, il buon Nick non è che abbia bisogno di qualche soldino in più raccattato su OnlyFans.