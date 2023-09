Kwon obbligato al servizio militare per non aver vinto i Giochi Asiatici: è il prezzo del fallimento Kwon Soon-woo dovrà restare lontano dai campi da gioco per i prossimi 18 mesi, chiamato alla leva obbligatoria dal governo sudcoreano. Poteva evitare la chiamata solo per meriti sportivi, ma agli Asian Games è uscito al 2° turno nel singolo e in semifinale nel doppio, con Hong Seong-chan. Che lo seguirà nel vestire la divisa dell’esercito.

A cura di Alessio Pediglieri

Kwon Soon-woo, il miglior tennista sudcoreano, dovrà restare fuori dal circuito ATP per i prossimi 18 mesi. Per lui, e per il suo connazionale Hong Seong-chan, compagno di doppio agli ultimi Giochi Asiatici, è scattato l'obbligo di leva proprio per non essere tornati in patria con nessuna medaglia appesa al collo.

Una delle immagini più recenti di Kwon è legata proprio agli Asian Games 2023 dove è uscito al secondo turno singolare maschile del torneo perdendo contro lo sconosciuto tailandese Samrej Kasidit, numero 636 del ranking ATP. Un'eliminazione che il sudcoreano ha digerito malissimo, sfogando tutta la propria frustrazione in una reazione che ha fatto il giro del mondo: non è riuscito a controllarsi e ha così distrutto la propria racchetta, scaraventandola al suolo e colpendo più volte la sua sedia. Non solo: quando Samrej lo ha raggiunto per stringergli la mano, non ha ricevuto nemmeno una sguardo come risposta con Kwon che non ha stretto la mano nemmeno all’arbitro dell’incontro.

Un episodio per cui Kwon si è pubblicamente scusato poco dopo, rivolgendosi a tutti gli appassionati di tennis: "Voglio chiedere scusa a tutte le persone che supportano il team nazionale e al pubblico. Voglio scusarmi anche con il mio avversario, offeso dal mio rude comportamento. Sono sinceramente rammaricato". Ma quella reazione, emotiva e violenta nascondeva anche un'altra motivazione che è emersa in questi giorni quando è stato confermato da parte del governo sudcoreano della chiamata al servizio militare da parte del 25enne.

Proprio la mancata qualificazione al turno successivo e il cammino interrotto verso la vittoria ai Giochi Asiatici ha infatti costretto Kwon a dover accettare suo malgrado la leva obbligatoria, evitabile unicamente per meriti sportivi. A 25 anni compiuti, infatti, adesso dovrà lasciare il circuito ATP per i prossimi 18 mesi, interrompendo a metà la propria carriera professionistica, in cui vanta due titoli, il primo vinto all'Astana Open 2021 e il secondo all'Adelaide International 2 2023.

Kwon avrebbe avuto anche una seconda possibilità per evitare la chiamata alle armi dal proprio Paese ma ha fallito anche quella, sempre ai Giochi Asiatici. Era infatti iscritto anche nel doppio, insieme al suo connazionale, Hong Seong-chan, di solo un anno più grande. Con lui, ha mancato l'appuntamento con la finale del torneo, perdendo in semifinale contro gli indiani Saketh Myneni e Ramkumar Ramanathan. E con lui adesso si ritroverà ad essere ancora compagno, non più con una racchetta in mano ma con una uniforme da indossare per il prossimo anno e mezzo.