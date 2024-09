video suggerito

Khromacheva furiosa per il comportamento di Badosa e Muchova a Pechino: "Una follia, senza rispetto" La tennista russa Khromacheva è una specialista del doppio, a Pechino con Danilina è stata sconfitta subito da Badosa e Muchova, che nel turno seguente hanno dato forfait. La russa ha sfogato la sua rabbia sui social.

A cura di Alessio Morra

Irina Khromacheva è una tennista russa, gioca prevalentemente il doppio, e lo fa su buonissimi livelli. Khromacheva è volata a Pechino, ha giocato e ha perso subito, in tandem con Anna Dalinina, al primo turno contro la coppia formata da Badosa e Muchova, due tenniste di prima fascia che in Cina hanno scelto di giocare anche in doppio. Badosa e Muchova, però, hanno deciso di ritirarsi dal torneo e quindi sono uscite al secondo turno. Questa scelta ha fatto infuriare la giocatrice russa che è stata durissima sui social nei confronti delle colleghe.

Badosa e Muchova giocano il doppio a Pechino e si ritirano al secondo turno

Si sa che in determinati tornei anche i singolaristi o le singolariste di livello decidono di giocare il doppio. Paula Badosa e la ceca Muchova hanno deciso di farlo nell'importante torneo di Pechino. Il tabellone le ha contrapposte a Khromacheva e Danilina, che Badosa e Muchova hanno sconfitto seccamente, 6-3 6-2.

Partita senza storia. Badosa e Muchova hanno proseguito il percorso nel torneo di singolare e si sono qualificate entrambe per gli ottavi di finale, del torneo di singolare. E per non perdere ulteriori energie hanno deciso di ritirarsi dal doppio. Buon per le teste di serie numero 7 Kudermetova e Chan, che così hanno passato il turno senza colpo ferire.

La stories con cui Irina Khromacheva attacca Paula Badosa e Karolina Muchova.

Khromacheva è una furia contro Badosa, Muchova e WTA

Quel ritiro ha fatto infuriare Khromacheva, che in una stories su Instagram ha attaccato pesantemente la giocatrice spagnola e quella ceca dicendo di loro peste e corna. La tennista se l'è presa pure con la WTA: "Abbiamo perso contro giocatrici di singolare nel doppio al torneo di Pechino e al secondo turno loro si sono ritirate perché a entrambe non importa del doppio, e ora stanno continuando a giocare il torneo di singolare. È completamente folle. Mi è capitata questa situazione due volte quest'anno: hanno vinto il primo turno e poi si sono ritirati. Senza rispetto per i giocatori di doppio. E anche per le persone che si iscrivono in loco cercando di entrare. Ottima regola, inoltre il torneo perde una partita in programma. Il rispetto nel tour non esiste. Brava la WTA".

I social si sono scatenati e i difensori di Badosa e Muchova sono in netta maggioranza, con questo post che è diventato un boomerang per la giocatrice russa.