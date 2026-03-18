Katerina Siniakova cade sul match point, Camila Osorio corre da lei: la ceca è gelida e fugge via

Conclusione drammatica del match di primo turno del Miami Open tra Katerina Siniakova e Camila Osorio: la tennista ceca è caduta sul match point per l’avversaria, ignorandola poi in maniera gelida e uscendo velocememente dal campo.

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Il match di primo turno tra Katerina Siniakova e Camila Osorio nel torneo 1000 di Miami, dove in queste due settimane giocano anche gli uomini, ha avuto una conclusione dapprima drammatica – vista la caduta della tennista ceca sul match point per l'avversaria – poi sorprendente, quando la Siniakova poco dopo ha ignorato la colombiana, che era corsa da lei dall'altra parte del campo per sincerarsi delle sue condizioni e darle la mano, fuggendo letteralmente via dal campo.

Katerina Siniakova crolla nel secondo set a Miami contro Camila Osorio

Stanotte la Osorio ha battuto la Siniakova nettamente in due set, col punteggio di 6-1/6-4. La partita sembrava poter girare nel secondo parziale, quando la 29enne ceca (numero 42 in singolare, ma una delle migliori doppiste al mondo, al secondo posto attualmente) si era portata sul 4-2, salvo poi farsi rimontare incassando quattro game di fila.

Un crollo totale quello di Katerina, che dal break a suo favore ha perso 13 degli ultimi 14 punti giocati. La sua frustrazione, accresciuta anche dal tifo abbastanza rumoroso per la Osorio, si è manifestata chiaramente sul match point: quando la 24enne colombiana, numero 58 del ranking, è andata a servire sul 5-4 40-15, la Siniakova è scivolata e caduta pesantemente, restando sdraiata supina sul campo.

La ceca cade sul match point, poi è gelida con la sua avversaria che è corsa da lei: i motivi

A quel punto Camila non ha atteso che la sua sua avversaria sconfitta si rialzasse e venisse a rete per salutarla, ma è stata lei ad andare dall'altro lato del campo per controllare se Katerina stesse bene. La ceca si è tirata su e ha dato sbrigativamente la mano alla colombiana: una stretta di mano freddissima, quasi ignorandola e senza guardarla. Poi l'ha lasciata lì mentre andava velocemente verso la sua panchina, ha preso la borsa e se n'è andata in lacrime.

La Osorio è rimasta abbastanza spaesata, essendo lei senza alcuna colpa. I commenti sotto i post social che hanno ripreso la scena sono quasi tutti critici verso l'atteggiamento della Siniakova, giudicata irrispettosa verso la vincitrice che non le aveva dato motivo di comportarsi così. E tuttavia la ceca non ce l'aveva con lei, ma era semplicemente amareggiata per come il match le era scappato dalle mani in pochi minuti nel secondo set. Tanta frustrazione, poi l'imbarazzo per la caduta finale, il tutto di fronte a un pubblico quasi tutto a favore della colombiana.

Katerina Siniakova a terra dopo essere scivolata sul match point per Camila Osorio a Miami

Insomma la sua è stata una reazione ‘di pancia' per la sconfitta e per com'è maturata, non uno sfogo diretto verso Camila. Quest'ultima al secondo turno del Miami Open affronterà un'altra tennista ceca, Karolina Muchova, che partirà favorita in virtù del suo numero 14 al mondo.