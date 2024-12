video suggerito

John McEnroe non ha dubbi tra Sinner e Alcaraz: “Carlos è il più grande talento degli ultimi 20 anni” L’ex straordinario numero 1 del tennis ha parlato di Alcaraz e lo ha definito il giocatore più talentuoso degli ultimi vent’anni, anche se non pensa che possa avere una lunga carriera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

John McEnroe ha spesso avuto parole d'elogio per Jannik Sinner. Ma l'ex straordinario tennista americano ritiene che Carlos Alcaraz abbia un talento maggiore rispetto all'italiano, e anzi pensa che lo spagnolo sia il più grande talento degli ultimi vent'anni. Per lui prevede ancora tanti successi, ma ha un grande dubbio e ritiene che il suo fisico potrebbe rivelarsi il suo tallone d' Achille.

Il talento di Alcaraz è senza pari

Una chiacchierata natalizia tra due ex numeri uno del mondo. Andy Roddick ha intervistato John McEnroe nel podcast Last Served. Mc ha parlato tanto di Carlos Alcaraz e ha detto chiaro tondo che lo spagnolo rappresenta un esemplare unico: "Lui è il maggior talento che ho visto negli ultimi venti anni, è quello che mi entusiasma maggiormente quando lo vedi giocare. Sicuramente non abbiamo visto nessuno così a quest'età". Alcaraz è nato nel 2003, ha 21 anni ed ha già conquistato quattro prove del Grande Slam.

Vincerà tanto, ma non troppo tempo

Prevedere un grande futuro per Alcaraz è superfluo. Lui è già il presente del grande tennis, ma McEnroe si sbilancia: "Penso possa vincere dieci Slam, sarebbe qualcosa di incredibile". Non sono tanti i tennisti che sono stati capaci di andare in doppia cifra a livello di Slam vinti.

L'altezza è un problema per Alcaraz

McEnroe, però, vede un problema vero per Alcaraz nella sua altezza: "L'unica cosa che mi preoccupa è che è 183 centimetri. I suoi rivali lo fanno ammattire. Gioca sempre contro questi ragazzi che colpiscono dall'alto di una montagna, è frustrante. Gli è capitato un po' di volte negli ultimi anni ed è difficile per lui". L'americano non ritiene nemmeno avere una lunga carriera: "Spero di sbagliarmi, ma non credo possa mantenersi per tanto tempo".